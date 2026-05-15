България е на едно от водещите места в Европа по брой на инсултите, статистика, която все по-често засяга хора в активна, трудоспособна възраст.

Само през 2025 г. в страната са регистрирани 43 006 случая на инсулт при 40 852 пациенти, което означава, че част от хората са преживели по два или дори три инцидента в рамките на една година. Зад тази тъжна статистика обаче стоят конкретни причини и още по-важно, конкретни решения.

Инж. Дорина Добрева, председател на Асоциацията за инсулт и афазия (АИА), и д-р Георги Георгиев, заместник-председател на асоциацията, обясняват пред bTV Радио, какво всеки от нас може да направи, за да предотврати инсулт.

Защо България е на първо място в Европа по инсулти

Според инж. Дорина Добрева, основната причина е липсата на превенция и на разбиране за нейната роля. Хората не разпознават рисковите фактори, които могат да бъдат контролирани, а когато настъпи инцидент, често не разпознават и симптомите на инсулта.

"Това заболяване е предотвратимо и лечимо. Само разпознаването на рисковите фактори и правилното лечение на едно високо кръвно налягане, само по себе си би довело до намаляване на този тревожен брой," подчертава инж. Добрева.

Тя обаче призовава и за реализъм, данните, по които България е на първо място в Европа, според асоциацията се нуждаят от многократна и достоверна проверка. Целта обаче остава една: намаляване на броя на инцидентите.

Рисковите фактори, които пренебрегваме всеки ден

Д-р Георги Георгиев е категоричен, че трябва коренно да променим отношението си към сърдечното си здраве. Особено младите хора често пренебрегват високото кръвно налягане, не го измерват, не го отчитат, и така се стига до инсулти в ранна, трудоспособна възраст.

Според д-р Георгиев, тялото ни постоянно ни подсказва, че нещо не е наред. Един от лесните за разпознаване сигнали е следобедното желание за нещо сладко, индикатор, че може би е добре да проверим кръвната си захар. Повишената захар е сериозен рисков фактор за инсулт.

Друг подценяван фактор е замърсеният въздух, самостоятелен рисков фактор с относителна тежест около 20%, което го изравнява почти с вредния хранителен режим. Докато върху чистотата на въздуха не можем лесно да влияем, върху начина си на хранене и физическата активност, можем.

"Съвременният начин на живот е много бърз и интензивен по отношение на психическото натоварване, но е много бавен по отношение на физическото. Този дисбаланс отразява изключително пагубно на тялото ни. То е изградено да се движи," обяснява д-р Георгиев.

Сред основните рискови фактори, които можем да контролираме, са:

Високо кръвно налягане

Повишена кръвна захар и захарен диабет

Затлъстяване

Заседнал начин на живот

Нездравословно хранене

Тютюнопушене и злоупотреба с алкохол

Хронично психическо натоварване и стрес

Трите симптома на инсулт, които всеки трябва да знае

В рамките на кампания, подкрепена от Столична община и Софийския метрополитен, ежедневно в столичното метро се излъчва клип за разпознаване на симптомите на инсулт. Инж. Добрева напомня трите ключови признака, при които задължително трябва да се обади 112:

Асиметрия на лицето , провисване на устата, невъзможност да се усмихнете симетрично

Слабост в крайник , невъзможност да задържите успоредно двете си ръце или изтръпване и слабост в ръка или крак

Нарушен говор , завалване на речта, неразпознаваеми думи или невъзможност човекът да повтори просто изречение

"Дори само един от тези симптоми да е наличен, това е основание незабавно да потърсим спешна медицинска помощ, заявявайки категорично, че става въпрос за инсулт," подчертава д-р Георгиев.

Асоциацията провежда безплатни лекции в компании, офиси и производства, а вече има и одобрен от Министерството на образованието и науката урок за превенция на инсулта, който достига до младите хора в цялата образователна система.

Защо времето е най-важният ресурс

Инсултът е инцидент, при който се нарушава кръвоснабдяването на мозъка, клетките се лишават от кислород и хранителни вещества. Мозъкът няма нервна система, която да ни предупреди какво се случва, не изпитваме болка.

"Колкото повече време изминава от инцидента до намесата на медицински екип, толкова повече ще бъдат загубите в човешкия мозък," обяснява д-р Георгиев.

Той обръща внимание и на едно изключително важно явление, преходната исхемична атака (TIA). Това е инсулт, при който запушеният съд автоматично се отпушва и симптомите изчезват. Много хора приемат това като "временно неразположение" и не търсят медицинска помощ.

"При повечето инсулти, документирани в момента, при образна диагностика се констатират няколко такива предходни състояния. Организмът ни е давал индикации, но не сме обърнали достатъчно внимание," предупреждава д-р Георгиев.

И още нещо много важно, потърпевшият е безпомощен. Отговорността е на хората около него. Затова знанието за симптомите на инсулт е въпрос на социална отговорност.

Къде България изостава от Европа

Според инж. Добрева, основните пропуски са:

Липса на цялостна национална стратегия. Макар че България още през 2021 г. подписа декларация, с която приема Европейския план за борба с инсулта като пътеводен документ, у нас все още няма задълбочена и цялостна стратегия, която да обхваща превенцията, лечението, рехабилитацията и вторичната превенция.

Неравномерен достъп до съвременно лечение. "Има територии в България, които са напълно лишени и хората буквално са обречени," посочва инж. Добрева. По отношение на острата фаза, страната все още няма достатъчно екипи и специалисти по места.

Подценявана вторична превенция. Пациентите често не са предупредени, че може да настъпи втори инцидент, а той може да бъде фатален.

Липса на стратегия за живот след инсулт. Качеството на живот, преквалификацията, новите умения, които позволяват на пациента да бъде пълноценен, почти никоя европейска държава няма цялостна стратегия за това, с изключение на Англия, Австрия и Германия.

Рехабилитацията, фрагментирана и недостатъчна

Д-р Георгиев подчертава, че неврологичната рехабилитация трябва да бъде холистична, не просто стратегически план, а реална навигация на пациента и неговите близки през целия индивидуален процес на възстановяване.

В момента в България:

Рехабилитацията, осигурена по Здравна каса, е оскъдна и недостатъчна

Достъпът до роботизирана рехабилитация все още не е финансиран чрез клинична пътека (АИА и партньорските асоциации са внесли проект за такава пътека в Министерството на здравеопазването)

Услугите са фрагментирани и неравнопоставени

Една от най-добрите практики в Европа е италианският модел, 6-месечен осигурен рехабилитационен процес след тежко състояние, който позволява пациентът да бъде проследен и възстановен по индивидуален план.

Един ключов показател, за който инж. Добрева настоява, е дали при изписването пациентът получава индивидуален план за рехабилитация и дали този план се проследява на 3-ия и 6-ия месец. "Нещо, което не е толкова трудно за реализация," подчертава тя.

Наръчник за пациентите след инсулт е безценен помощник

След близо година работа АИА реализира специален наръчник за пациенти след инсулт и техните близки. Това е практически пътеводител, който отговаря на най-важния въпрос, какво следва след изписването от болницата.

Наръчникът включва насоки за:

Преоборудване на дома за безопасно придвижване

Намиране на подходящи помощни средства

Ориентация какви терапевти са необходими и как да бъдат намерени

Достъпа до терапия – какво е гарантирано и какво не

Реалните препятствия, с които се сблъскват семействата

Ще бъдат отпечатани 50 000 броя, колкото са новите случаи на инсулт в България за една година. Наръчникът ще бъде разпространен в 132 неврологични клиники в страната.

"Този наръчник е частично базиран на личен опит на много от хората, които сме преминали през тези препятствия," споделя инж. Добрева.

Какво зависи от всеки от нас

Истината е, че действията, които могат да предотвратят инсулт, не са сложни:

Контролирайте кръвното си налягане , редовно го измервайте

Следете кръвната си захар , особено ако имате чести желания за сладко

Движете се , тялото е създадено за движение

Намалете стреса , дайте възможност на организма да се възстанови

Запомнете трите симптома на инсулт и ги научете на близките си

Реагирайте незабавно , при дори един от симптомите се обадете на 112

В условията на демографска криза всеки човек в активна възраст е безценен за обществото. Инсултът е заболяване, което в голяма степен можем да предотвратим. Знанието е първата стъпка.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

