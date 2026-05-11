Каква е ролята на движението, заседналия начин на живот и храненето за развитието на онкологичните заболявания и тяхното лечение? Кои са най-разпространените погрешни схващания за справяне с рака? По темата разговаряме в „Подкаст за здраве“ с доц. д-р Ася Консулова.

По данни на Световната здравна организация (СЗО) всяка година с онкологични заболявания се диагностицират близо 18-20 млн. души в световен мащаб. Около 40% от всички онкологични заболявания са потенциално предотвратими. Сред основните рискови фактори са наднорменото тегло, ниският прием на плодове и зеленчуци, ниската физическа активност, употребата на цигари и алкохол, както и замърсеният въздух.

Това показва, че храненето и физическата активност имат пряка роля както в развитието на ракови заболявания, така и в процеса на тяхното лечение.

Снимка: bTV Media Group

Доц. д-р Ася Консулова е основател на борда на Съвместната онкологична национална мрежа и началник на УСБАЛО „Проф. Иван Черноземски" в София. Освен дългогодишно обучение в онкологични центрове на световно ниво, тя е и гост-лектор на български и международни форуми, свързани с рак на гърдата, рак на яйчниците (овариален карцином) и невроендокринни тумори.

Кои са най-разпространените заблуди за онкологичните заболявания?

Доц. д-р Консулова препоръчва разнообразно хранене и подчертава:

„Да сме в добър хранителен статус, да имаме правилно, здравословно хранене, което често сме неглижирали преди това, също може да бъде полезно при лечението на онкологичните болести."

Крайните схващания, като пълното лишаване от захар или продължителното гладуване с цел „да се противостои на рака", са погрешни. Човешкият организъм е балансирана система, способна да компенсира дадени дефицити. По темата специалистът добавя:

Снимка: bTV Media Group

„Липсата на глюкоза ще доведе до гладуване, до исхемия и ще тръгнат фактори, които покачват доставянето на кислород или образуване на нови съдове, което е полезно за туморите."

Затова радикалните диети могат да попречат на организма да се справя с болестта и да повлияят негативно върху провеждането на лечението. Захарта (глюкозата) е в основата на обмяната на веществата. Балансът между белтъчини, въглехидрати и мазнини е жизненоважен. Екстремното гладуване представлява допълнителен стрес за организъм, който вече е изправен пред сериозно изпитание.

Каква е правилната диета при онкологично болни пациенти?

Лечението на пациенти с онкологична диагноза изисква мултидисциплинарен екип от специалисти. Конкретната диета се определя след анализ на индивидуалния случай. Сред общите препоръки за хранене при рак са:

Поддържане на здравословно телесно тегло

Достатъчен прием на протеини, мазнини, въглехидрати и вода

Включване на белтъчини от животински произход (за вегетарианците има растителни алтернативи)

Избягване на резки инсулинови пикове от рафинирани храни (вафли, сладкиши)

Спазване на хранителен ритъм и балансирано хранене

Сложните въглехидрати, които осигуряват плавен и дълготраен източник на енергия, се съдържат в естествени продукти като картофи, ориз и пълнозърнести храни.

Каква е ролята на движението при лечението на рак?

Актуално изследване сред над 85 000 души в зряла възраст във Великобритания, проведено съвместно между Националния здравен институт на САЩ и Оксфордския университет, установява, че хората, които включват умерена и активна физическа дейност в ежедневието си, намаляват риска от развитие на ракови заболявания. Обратното, заседналият начин на живот увеличава риска. Дори една ежедневна разходка намалява вероятността за развитие на рак.

Снимка: bTV Media Group

Умората е чест симптом при пациентите с онкологична диагноза. Доц. д-р Консулова препоръчва физическата активност като метод за справяне с нея и допълва:

„Физическата активност е нещо, което доказано помага на по-добро лечение, на по-ефективно лечение и доказано удължава преживяемостта при множество онкологични болести."

Гледайте цялото интервю с доц. д-р Ася Консулова пред д-р Неделя Щонова, за да разберте какви още погрешни схващания за рака разбива доц. д-р Консулова? Какви конкретни хранителни режими препоръчва тя на своите пациенти?