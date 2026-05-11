Макар и с онкологично заболяване, имате силата да продължиш напред.

Правилната хранителна подкрепа помага да се запази силата на организма, да се намалят някои от неприятните симптоми и да се понесе по-леко онкологичната терапия. Хранителната грижа не означава само да се приемат достатъчно калории и белтъчини.

Тя също така цели да облекчи често срещани оплаквания като промяна във вкуса, гадене и затруднено преглъщане, за да може храненето да бъде по-лесно и комфортно.¹

Защо недохранването е сериозен риск при онкологични заболявания

Още при поставяне на онкологичната диагноза недохранване (малнутриция) се наблюдава при 15-40% от пациентите.²

Специфични видове рак, като рак на панкреаса, бял дроб, стомашно-чревен тракт, се свързват с по-висок риск от недохранване.²

По време на онкологичното лечение честота на недохранване се увеличава и засяга до 40-80% от пациентите.²

Недохранването се свързва с:²

Намалена физическа функция.

Влошено качество на живот.

Повишена дозова токсичност и намален отговор на лечението.

Риск от хирургични усложнения.

Намалена преживяемост.

Удължен болничен престой и по-висок риск от непланирани хоспитализации/повторен прием в болница.

Кога и как се започва хранителна терапия при рак

Най-добре е хранителната терапия да се започне още преди пациентът да е достигнал до тежко недохранване.³

Най-добрият начин да се поддържа или подобри хранителното състояние е чрез хранене, обогатено с повече калории и белтъчини. Ако това не е достатъчно, може да се добавят и храни за специални медицински цели под формата на готова напитка, които помагат да се покрият нуждите на организма.³

Супортан е храна за специални медицински цели, подходяща за пациенти с онкологични заболявания или кахексия.

Пълноценна, високоенергийна (300 kcal в бутилка 200 ml)

С високо съдържание на белтъци (20 g в бутилка от 200 ml).

Съдържа влакнини (фибри).

С високо съдържание на EPA* и DHA** (Омега-3 мастни киселини) от рибено масло.

Два вкуса: тропически плодове и капучино.

Попитайте Вашия лекар.

Каква е дозировката?

За допълващо хранене: 2 бутилки/ден.

За цялостно хранене: ≥ 5 бутилки/ден.

или според препоръките на медицински специалист .

Указания за съхранение: Съхранявайте на стайна температура, на място, недостъпно за деца. След отваряне да се държи на хладно и да се използва до 24 часа. Да се разклати добре преди употреба. Най-добре се консумира охладена.

За диетотерапия при малнутриция или риск от малнутриция, особено при онкологични заболявания, хронични катаболитни състояния и/или кахексия. Да се използва под медицинско наблюдение. Подходяща като единствен хранителен източник. Ако се използва за цялостно хранене, да се има предвид високото съдържание на рибено масло. Не е подходяща за деца под 3 години. Да се използва с повишено внимание при деца под 6 години. Не е подходяща в случай на галактоземия. Не превишавайте препоръчителната дневна доза! За повече информация, моля, вижте етикета на продукта.⁴

*EPA - ейкозапентаенова киселина

**DHA - докозахексаенова киселина

Какво представляват храните за специални медицински цели

Храните за специални медицински цели, приемани под формата на напитка, са създадени така, че да бъдат лесни за консумация и с приятен вкус.⁵

Могат да се използват като допълнение към обичайното хранене или в някои случаи като единствен източник на хранене, когато приемът на храна е затруднен. Те са ефективен и щадящ начин за подпомагане на храненето при хора с риск от недохранване, свързано със заболяване, включително при онкологични заболявания, инсулт/мозъчно-съдов инцидент, неврологични, стомашно-чревни състояния и хирургични операции.⁵

Изложени ли сте на риск от недохранване? (Тест)

Инструмент за ранно откриване на недохранване (mst)⁶

Резултат 0-1 т.

Вашият резултат показва, че сте с нисък риск от недохранване.

Ако започнете да отслабвате или да ядете по-малко от обикновено, може да се окажете в риск от недохранване. Ако това се случи, не забравяйте да уведомите Вашия лекар.

Резултат 2 т.

Вашият резултат показва, че може да сте изложени на риск от недохранване.

Трябва да говорите с Вашия лекар за теглото и храненето си, тъй като може да се наложи да посетите специалист по хранене (диетолог).

Резултат 3-5 т.

Вашият резултат показва, че сте изложени на риск от недохранване.

Трябва да се консултирате със специалист по хранене (диетолог). Можете да помолите Вашия лекар да Ви насочи към такъв.

Източници:

Производител: Fresenius Kabi Deutschland GmbH.

Вносител за България: Суикс Биофарма ЕООД, бул. Ситняково 48, Сердика център, етаж 10, София 1505, България, Тел.: +359 (0)2 4942 480, e-mail: [email protected]

PM-BG-2026-4-2635/8.04.2026