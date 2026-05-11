Макар и с онкологично заболяване, имате силата да продължиш напред.
Правилната хранителна подкрепа помага да се запази силата на организма, да се намалят някои от неприятните симптоми и да се понесе по-леко онкологичната терапия. Хранителната грижа не означава само да се приемат достатъчно калории и белтъчини.
Тя също така цели да облекчи често срещани оплаквания като промяна във вкуса, гадене и затруднено преглъщане, за да може храненето да бъде по-лесно и комфортно.¹
Защо недохранването е сериозен риск при онкологични заболявания
Още при поставяне на онкологичната диагноза недохранване (малнутриция) се наблюдава при 15-40% от пациентите.²
Специфични видове рак, като рак на панкреаса, бял дроб, стомашно-чревен тракт, се свързват с по-висок риск от недохранване.²
По време на онкологичното лечение честота на недохранване се увеличава и засяга до 40-80% от пациентите.²
Недохранването се свързва с:²
- Намалена физическа функция.
- Влошено качество на живот.
- Повишена дозова токсичност и намален отговор на лечението.
- Риск от хирургични усложнения.
- Намалена преживяемост.
- Удължен болничен престой и по-висок риск от непланирани хоспитализации/повторен прием в болница.
Кога и как се започва хранителна терапия при рак
Най-добре е хранителната терапия да се започне още преди пациентът да е достигнал до тежко недохранване.³
Най-добрият начин да се поддържа или подобри хранителното състояние е чрез хранене, обогатено с повече калории и белтъчини. Ако това не е достатъчно, може да се добавят и храни за специални медицински цели под формата на готова напитка, които помагат да се покрият нуждите на организма.³
Супортан е храна за специални медицински цели, подходяща за пациенти с онкологични заболявания или кахексия.
- Пълноценна, високоенергийна (300 kcal в бутилка 200 ml)
- С високо съдържание на белтъци (20 g в бутилка от 200 ml).
- Съдържа влакнини (фибри).
- С високо съдържание на EPA* и DHA** (Омега-3 мастни киселини) от рибено масло.
- Два вкуса: тропически плодове и капучино.
- Попитайте Вашия лекар.
Каква е дозировката?
- За допълващо хранене: 2 бутилки/ден.
- За цялостно хранене: ≥ 5 бутилки/ден.
- или според препоръките на медицински специалист.
Указания за съхранение: Съхранявайте на стайна температура, на място, недостъпно за деца. След отваряне да се държи на хладно и да се използва до 24 часа. Да се разклати добре преди употреба. Най-добре се консумира охладена.
За диетотерапия при малнутриция или риск от малнутриция, особено при онкологични заболявания, хронични катаболитни състояния и/или кахексия. Да се използва под медицинско наблюдение. Подходяща като единствен хранителен източник. Ако се използва за цялостно хранене, да се има предвид високото съдържание на рибено масло. Не е подходяща за деца под 3 години. Да се използва с повишено внимание при деца под 6 години. Не е подходяща в случай на галактоземия. Не превишавайте препоръчителната дневна доза! За повече информация, моля, вижте етикета на продукта.⁴
*EPA - ейкозапентаенова киселина
**DHA - докозахексаенова киселина
Какво представляват храните за специални медицински цели
Храните за специални медицински цели, приемани под формата на напитка, са създадени така, че да бъдат лесни за консумация и с приятен вкус.⁵
Могат да се използват като допълнение към обичайното хранене или в някои случаи като единствен източник на хранене, когато приемът на храна е затруднен. Те са ефективен и щадящ начин за подпомагане на храненето при хора с риск от недохранване, свързано със заболяване, включително при онкологични заболявания, инсулт/мозъчно-съдов инцидент, неврологични, стомашно-чревни състояния и хирургични операции.⁵
Изложени ли сте на риск от недохранване? (Тест)
Инструмент за ранно откриване на недохранване (mst)⁶
Резултат 0-1 т.
Вашият резултат показва, че сте с нисък риск от недохранване.
Ако започнете да отслабвате или да ядете по-малко от обикновено, може да се окажете в риск от недохранване. Ако това се случи, не забравяйте да уведомите Вашия лекар.
Резултат 2 т.
Вашият резултат показва, че може да сте изложени на риск от недохранване.
Трябва да говорите с Вашия лекар за теглото и храненето си, тъй като може да се наложи да посетите специалист по хранене (диетолог).
Резултат 3-5 т.
Вашият резултат показва, че сте изложени на риск от недохранване.
Трябва да се консултирате със специалист по хранене (диетолог). Можете да помолите Вашия лекар да Ви насочи към такъв.
