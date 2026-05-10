Стресът и предизвикателствата на ежедневието изправят психиката и способността ни да се справяме с емоциите пред все по-големи изпитания.

Често се оказваме неподготвени и в навиците за бягство от проблемите навлизат фалшиви решения като алкохола, медикаментите, дрогата и хазарта.

За радост, специалистите по зависимости в България и по света се обединяват пред общата епидемия, за да дадат шанс за осъзнаване на проблема и възстановяване.

Пред какви проблеми са изправени зависимите?

Зависимостта е болест, вписана в регистъра на Световната здравна организация и няма нищо общо с липсата на воля, морала, лошите навици, социалното положение, възрастта или пола.

„Стигмата наистина е голяма и това е голямо предизвикателство. Искам да отбележа, че тя е огромна дори в медицинските общности“, казва Сирма Георгиева, председател на БАЗС и организатор на първата национална конференция по зависимости.

По думите ѝ години наред в обществото се е разпространявало мнението, че това състояние е нелечимо, а зависимите са обречени. Днес тази теза е опровергана напълно.

„Световната статистика показва, че всъщност зависимостите имат същата успеваемост в лечението както други хронични заболявания“, допълва тя.

Новите дроги създават и предпоставка за възникване на коморбидност.

„Пациентите често имат повече от едно разстройство и когато говорим за двойна диагноза, обикновено имаме предвид едно разстройство, свързано със зависимости и друго, чисто психиатрично разстройство“, обяснява психиатърът проф. д-р Христо Кожухаров.

Какво показва статистиката?

„Преди 10-15 години съществено повече употребяваха момчетата, но сега вече почти няма разлика по отношение на момичета и момчета. По някои показатели момичетата употребяват повече от момчетата“, казва Александър Панайотов, началник на отдел „НФЦ“, НЦОЗА.

„На първо място сме по употреба на райски газ – поне веднъж в живота, и по ежедневно пушене на цигари. Постоянно се увеличава процентът на тези, които са употребявали поне веднъж в живота“, допълва той.

„Навсякъде по света хората мислят, че канабисът не е опасен, но той е, особено за младите. Когато мозъкът още не е завършил своето развитие до 23-25-годишна възраст“, казва д-р Федон Калотеракис, президент на Европейската федерация на терапевтичните общности.

Той оказва влияние върху мозъчната дейност, настроенията и възприятията.

