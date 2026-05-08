Може ли едно ухапване от кърлеж да промени живота за секунди? Защо науката започна да говори за дигиталната зависимост като за класическа дрога? И не е ли време да се запитаме дали ние използваме технологиите – или те използват нас?

Тази събота и неделя от 11:30 ч. по bTV „Светът на здравето" с д-р Неделя Щонова представя два епизода, които сглобяват цялостната картина на съвременните рискове за здравето, от невидимите вектори в природата, през здравноосигурителните права на пациента, до новата епидемия на екранната зависимост и нейната цена за тялото, психиката и децата.

Кърлежите, болничното лечение и децата на допаминовата епоха

В събота (9 май) „Светът на здравето" започва с тема, която сезонът прави особено актуална, кърлежите. На пръв поглед малък паразит, кърлежът всъщност е един от най-ефективните биологични вектори в природата, единичен индивид може да бъде носител на над 50 различни микроорганизми: вируси, бактерии и паразити.

Сред най-известните са причинителят на лаймската болест и вирусът на кърлежовия енцефалит, чиято честота в Европа расте тревожно. С промените в климата популациите се разширяват и кърлежите вече се срещат не само в гори и поляни, но и в градските паркове, дворове и детски площадки.

В рубриката „Спаси живот" зрителите ще научат как да реагират при ухапване, как да премахнат правилно кърлежа и кои симптоми са сигнал за незабавно посещение при лекар.

След това темата плавно преминава към здравната система и Националната здравноосигурителна каса. Епизодът разглежда какво реално получава пациентът, когато постъпи в болница, какви са правата му като здравноосигурено лице и какъв е пътят му през системата, когато има най-голяма нужда.

Третата голяма тема в съботното издание е „Допаминовите деца". Отговорите търсим в ексклузивно интервю с Микалийн Дюклеф, научен журналист, работила за NPR, с докторска степен по химия и автор на международно признати книги, която съчетава наука, антропология и реални родителски практики.

Дигиталната зависимост: Новата болест на тялото, очите и психиката

В неделя (10 май) „Светът на здравето" продължава линията с пълноценен епизод, посветен на дигиталните зависимости, която не се разпространява чрез вируси, а чрез екрани. Според публикация в JAMA, екранната употреба може да предизвиква абстиненция, толеранс, рецидив и загуба на контрол, същите механизми, които наблюдаваме при наркотичните зависимости.

В студиото гостуват трима специалисти, които разкриват различните лица на проблема. Д-р Галя Христова, специалист по очни болести и контактна корекция, пионер на ортокератологията в България от 2017 г., с над 500 деца, успешно преминали през метода, обяснява какво се случва с очите на най-малките, които буквално не мигат пред екрана.

Ралица Стефанова, продуцент на „Светът на здравето" и автор на поредицата „Независимите", с дългогодишен изследователски поглед върху зависимостите от 2017 г., представя най-новите научни данни за връзката между екраните, депресията и суицидното поведение, както и експертните насоки за възстановяване.

Самуил Илиев, физиотерапевт в специализирано отделение по ортопедия, дългогодишен член на екипа на д-р Венцислав Димов и специалист по хиропрактика, миопунктура и иглотерапия, обяснява как дигиталният начин на живот променя биомеханиката на тялото от шията до таза, кои са първите сигнали, че стойката е компрометирана, и защо прегърбването влияе не само на гръбнака, но и на концентрацията, настроението и енергията.

