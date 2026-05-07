Ракът на маточната шийка е четвъртото най-често срещано онкологично заболяване при жените в света, а в България всяка година се диагностицират над 1000 нови случая, според данни на Националния раков регистър. Основната причина за над 99% от случаите е продължителна инфекция с човешки папилома вирус (HPV), една от най-разпространените инфекции, предавани по полов път.

Какъв е рискът от HPV инфекция, в каква възраст най-често се заразяваме и как ваксинацията и скринингът предпазват жените, обяснява доц. Сара Аройо, в „Подкаст за здраве"

Тя е акушер-гинеколог с дългогодишен опит в областта на онкогинекологията и профилактиката на HPV-свързаните заболявания. Активно работи за повишаване на информираността относно ваксинацията и скрининга като ключови инструменти в борбата с рака на маточната шийка.

В каква възраст най-често се срещаме с HPV инфекцията?

„HPV се среща много често. Бих казала, най-вече при хора под 30-годишна възраст", казва доц. Сара Аройо. Човешкият папилома вирус е сред най-разпространените инфекции, предавани по полов път, а голяма част от сексуално активните хора влизат в контакт с него поне веднъж в живота си.

В повечето случаи инфекцията протича безсимптомно и имунната система успява да елиминира вируса, без да се стигне до здравословни усложнения.

„Повечето сексуално активни хора са се заразявали с него поне веднъж в живота си. Проблемът е, че понякога, макар и рядко, вирусът може да се задържи за по-дълго. Да увреди клетките и да причини рак", допълва специалистът.

Продължителното задържане на високорискови типове HPV (най-често HPV 16 и HPV 18) може да доведе до клетъчни изменения в маточната шийка. Ако тези промени не се открият навреме чрез профилактични прегледи и скрининг, с времето те могат да прераснат в онкологично заболяване.

Предотвратим ли е ракът на маточната шийка?

„Да, ракът на маточната шийка е напълно предотвратим. Световната здравна организация посочва като варианти да се предпазим от него ваксинациите и провеждането на скрининг. Ефективността на ваксините е над 90%", заявява доц. Аройо.

Ракът на маточната шийка е сред малкото онкологични заболявания, при които съществуват ефективни методи както за превенция, така и за ранно откриване. Това позволява рискът от развитие на заболяването да бъде значително намален.

Ваксинацията срещу HPV има ключова роля в предпазването от най-рисковите типове на вируса, които са свързани с развитието на рак на маточната шийка. Редовният скрининг позволява да бъдат открити ранни клетъчни изменения още преди появата на симптоми.

Доц. Аройо подчертава, че комбинацията от профилактика, информираност и навременни прегледи е най-ефективният подход за ограничаване на заболяването.

Как ни предпазват HPV ваксината и скринингът?

Ваксините срещу HPV помагат на организма да изгради имунна защита срещу най-опасните типове на вируса. Те намаляват риска от инфекция и вероятността от развитие на предракови изменения и рак на маточната шийка.

Най-голяма ефективност се постига, когато имунизацията се постави преди срещата с вируса, обикновено в детска или юношеска възраст. В много случаи обаче ваксината може да бъде полезна и на по-късна възраст.

Скринингът има за цел да открие ранни промени в клетките на маточната шийка, още преди те да са се превърнали в сериозен здравословен проблем. Чрез изследвания като цитонамазка (PAP тест) и HPV тест лекарите могат навреме да установят рискови изменения и да предприемат лечение.

„Имаме всички инструменти, за да ограничим това заболяване", категорична е доц. Аройо. Ранната диагностика е сред най-важните фактори за успешната превенция и контрол на рака на маточната шийка.

Ракът на маточната шийка е едно от малкото онкологични заболявания, които можем да предотвратим още днес. Информираността, ваксинацията и редовният скрининг са трите стълба, които спасяват животи.

