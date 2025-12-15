В България вече действа национална програма за безплатна ваксинация срещу човешкия папилома вирус (HPV) за момчета и момичета над 10-годишна възраст.

Д-р Александър Атанасов, педиатър и специалист детски болести, разяснява защо тази имунизация е критично важна за здравето на децата и как родителите могат да защитят следващото поколение от сериозни заболявания.

Човешкият папилома вирус е една от най-разпространените инфекции в света, но малко хора осъзнават истинската му опасност. В разговор с д-р Атанасов научаваме защо ваксинацията срещу HPV е толкова важна, кога точно да имунизираме децата си и как да разпознаем надеждната информация от митовете.

Какво е HPV и защо е толкова опасен

„Човешкият папилома вирус е една от най-често срещаните инфекции, с която се сблъсква човек изобщо,“ обяснява д-р Атанасов. „Почти всеки жив човек се сблъсква поне с няколко щама.“

Вирусът представлява група от близо 200 различни щама, като 70% от сексуално активните хора се сблъскват със сексуално предаваните и най-опасни щамове на HPV.

Снимка: Canva

Четири групи заболявания, причинени от HPV

Д-р Атанасов подчертава, че HPV причинява четири основни категории здравни проблеми:

Ракови заболявания

„HPV причинява шест вида рак: на полови органи, на устна кухина, на анус, по последни данни и на бял дроб“, казва д-р Атанасов. „Важно е да се отбележи, че засяга и двата пола“.

Лекарят подчертава, че въпреки първоначалния фокус върху момичетата и рака на маточната шийка, през последните 20 години се натрупват много данни, че се засягат и двата пола като при мъжете най-честия рак е рака на устната кухина.

Репродуктивни проблеми

„През последните 5-10 години се натрупват много данни, че HPV засяга и тестисите и може да причини доста сериозни проблеми,“ предупреждава д-р Атанасов, посочвайки особената опасност за момчетата и младите мъже.

Козметични проблеми

„Гениталните брадавици са най-известният представител, но не бива да забравяме, че самия вирус има близо 200 щама, които могат да причинят и кокоши трън и други подобни кожни неприятни изменения,“обяснява специалистът.

Вродена ларингиална папиломатоза

Д-р Атанасов посочва една по-малко известна опасност: „HPV може да засегне и бебетата и малките деца и да причини вродена ларингиална папиломатоза, т.е. просто казано брадавици по дихателните пътища на бебето, които могат включително и да му причинят дихателна недостатъчност.“

„Т.е. говорим за един много опасен за здравето вирус,“ подчертава педиатърът.

Защо имунната система не винаги може да се справи с HPV

Д-р Атанасов обяснява специфичния механизъм на вируса: „Проблемът с HPV е, че той засяда само в лигавиците ни. Тоест той не прониква в кръвта, не причинява така наречената виремия или силен имунен отговор. Вирусът стои в кожата, в най-повърхностните ѝ слоеве, или в лигавицата на маточната шийка. Имунната система трудно го засича.“

Снимка: Canva

30% от заразените хора не успяват да изчистят вируса от тялото си и той започва да причинява съответните изменения и ракови заболявания, предупреждава специалистът.

Защо ваксинацията се прави в детска възраст

Д-р Атанасов посочва две основни причини за имунизацията в ранна възраст:

„Правим ваксинацията в детска възраст поради две причини. Първо, детският имунитет много добре се обучава от всяка една ваксина. Децата изграждат най-силен имунитет в цялата човешка популация.“

„И второ, защото след навлизане в пубертета, една част от тийнейджърите започват рано да водят полов живот и рискуват да се заразят с човешкия папилома вирус,“ продължава лекарят.

При едно заразяване около 10 години по-късно вече могат да се наблюдават клетъчни изменения. Един заразен човек, ако се ваксинира, ваксината ще го предпази от другите щамове, но няма да му спре потенциалните клетъчни изменения, които вирусът може да причини.

Снимка: Canva

„Затова е препоръчително, ваксинацията да се постави в ранна възраст, около 10-11-12-годишна възраст, за да сме спокойни, че детето е защитено преди да започне да води полов живот,“ съветва д-р Атанасов.

Кога и как се провежда безплатната ваксинация срещу HPV в България

Възрастови рамки за имунизация

Д-р Атанасов уточнява конкретните възрастови изисквания: „Ваксината е регистрирана за деца навършили 9 години. В България безплатната имунизация и при момчета и при момичета започва при 10 навършени години."

Ключовите срокове според програмата са:

Момичета : първата доза трябва да се постави преди навършване на 15-годишна възраст.

: първата доза трябва да се постави преди навършване на 15-годишна възраст. Момчета: първата доза трябва да се постави преди навършване на 14-годишна възраст.

„Тоест има времеви интервал от няколко години, в които личен лекар или педиатър, или друг лекар, на когото родителите вярват, може да разговаря с тях, да им разясни за ваксината и за вируса, за да успее всеки да получи нужната информация“, казва специалистът.

Брой дози

„Относно броя на дозите, ако се започне, съответно по националната програма, дозите са две през 6 месеца.“, обяснява д-р Атанасов:

„Ако родителите са изпуснали този прозорец на националната програма, но все пак решат срещу заплащане, да имунизират детето си, което е добро решение, и детето е навършило 15 години към датата на първа игла, дозите стават три,“ добавя той.

Не е късно и за възрастни да се ваксинират

Д-р Атанасов подчертава важна информация за по-възрастните: „Хора, които са над 20 години и вече са водили полов живот и не е ясно дали са имали досег с HPV вируса, могат също, по личен избор и срещу заплащане, да се ваксинират.“

Снимка: Canva

Той развенчава едно разпространено колебание: „Има едно колебание, както сред част от колегите, така и сред пациентите, дали не е късно в тази възраст. Не, не е. Има проучвания в Швеция, че ако младите жени се имунизира между 18 и 30-годишна възраст, има немалка вероятност да не развие заболяване.“

Кога може да се постави ваксината

Д-р Атанасов дава ясни указания за родителите: „Ваксината може да се постави във всеки момент, във всеки ден от годината. Нужно е само детето да е с навършени 10 години“,

„Основното изискване преди поставяне на всяка имунизация е пациентът да не е болен, т.е. да няма температура 38,5–39 градуса и при предишна доза от съответната ваксина да не е имало сериозни алергични реакции,“ предупреждава специалистът.

Странични ефекти и безопасност на ваксината

При всяка ваксина може да има температура или временно неразположение, казва д-р Атанасов.

„Като лекари е важно да познаваме лекарствената характеристика на продукта и всичко описано там. Тя е обемна не защото има безброй странични реакции, а защото включва всички протоколи от проучванията.“

Специалистът изброява най-честите странични ефекти: „Най-честите странични ефекти при ваксината срещу HPV са болка на мястото на поставяне и лека до умерена отпадналост.“

Снимка: Canva

При някои пациенти, особено под 18-годишна възраст, в минутите след поставянето може да се появи прилошаване поради стрес, страх или притеснение. В редки случаи се стига до припадък и това трябва да се обясни спокойно на родителите, защото може да се случи при всяка манипулация в тази възраст, обяснява д-р Атанасов.

Практически опит от практиката

Д-р Атанасов споделя от личния си опит: „Аз например съм имал много тийнейджъри, на които им е прилошавало след манипулации, и съм ги оставял да полежат достатъчно време, давал съм им захар, вода, шоколад. Това е нещо нормално и се дължи най-вече на незрялостта на вегетативната нервна система.“

Лекарят дава конкретни практични съвети: „Важно е да отиват на имунизация, след като са яли и пили вода. Почти всички, които им прилошава, идват на имунизация на гладно и без да са пили вода.“

Как да разпознаваме надеждната информация за ваксините?

Д-р Атанасов насърчава родителите към критично мислене: „Моето послание към родителите е да се доверяват на достоверни източници и да проявяват сериозно недоверие както към послания, които звучат апокалиптично, така и към послания, които звучат прекалено успокояващо.“

Червени флагове при дезинформация

„Тоест, ако някой ви каже, че дадена ваксина „убива“, най-вероятно той има някакъв финансов или личен интерес от това вие да не си я поставите,“ предупреждава д-р Атанасов.

Снимка: Canva

„Няма регулаторна агенция, която би одобрила опасна ваксина,“ уверява специалистът.

„Призовавам родителите към критично мислене, доколкото е възможно,“ казва д-р Атанасов. „Ваксинацията е силно емоционален избор. Хората често се влияят от емоциите си и подсъзнателните си страхове, когато става въпрос за децата им. Това е напълно нормално. Но въпреки това призовавам към здрав разум.“

Развенчаване на митовете за репродуктивното здраве

HPV вирусът е много по-опасен за репродуктивното здраве и на двата пола, обяснява д-р Атанасов.

Скринингът не е достатъчен

Д-р Атанасов развенчава и мита за скрининга: „Не е вярно, че единствено със скрининг може да бъде изкоренен ракът на маточната шийка.“

Той обяснява проблема: „Скринингът означава редовни посещения при гинеколог и, ако се открият предракови изменения, те се отстраняват. Това обаче нарушава целостта на маточната шийка, което автоматично затруднява впоследствие процеса на забременяване и износване на бебе.“

Безплатната национална програма за ваксинация срещу HPV предоставя възможност на българските родители да защитят децата си от сериозни заболявания, включително шест вида рак.

С натрупаните данни от проучвания в продължение на повече от 20 години и милиони поставени дози по целия свят, HPV ваксината се утвърждава като безопасен и ефективен метод за превенция на сериозни здравни проблеми при двата пола.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.