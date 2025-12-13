Полиморбидността, наличието на две или повече хронични заболявания при един и същи човек, все по-често се превръща в сериозно обществено-здравно предизвикателство.

Д-р Неделя Щонова ни среща с трима доказани специалисти, които коментират причината за развитието на множество заболявания и има ли начин да се измъкнем от порочния кръг.

Акад. Ивона Даскалова, дмн , началник на Отделение по ендокринология и болести на обмяната. Специализирала в Германия, Дания и САЩ, автор на множество научни публикации, посветени на инсулиновата резистентност, артериалната хипертония и затлъстяването.





Д-р Александър Носиков – кардиолог с над 20 години медицински опит. Професионалните му интереси са насочени към сърдечната недостатъчност, артериалната хипертония, дислипидемиите, предсърдното мъждене, венозния тромбоемболизъм и кардиометаболитната медицина.





Д-р Янчо Делчев, д.м. – началник на Клиника по обща и онкологична гинекология във ВМА. Специализирал в Европейския център за обучение по роботизирана хирургия в Страсбург и в Медицински университет „Аристотел“ в Солун. Носител на отличието „Благодеятел на годината“.

Защо възниква полиморбидността?

Според акад. Ивона Даскалова профилактиката е ключовият фактор, който може да спре развитието на полиморбидността още в ранен етап. Навременната диагностика позволява заболяванията да бъдат овладени преди да доведат до сериозни усложнения и допълнителни диагнози.

От своя страна д-р Александър Носиков подчертава ролята на съвременния начин на живот. Заседналото ежедневие, нискокачественото хранене, хроничният стрес и замърсената околна среда са сред основните фактори, които трайно увреждат здравето и създават условия за натрупване на заболявания.

„Хормоните са като скачени съдове, когато един е нарушен, започват да се разстройват и останалите. В крайна сметка това може да доведе до репродуктивни проблеми или други сериозни заболявания“, обяснява д-р Янчо Делчев.

Има ли изход от порочния кръг?

Специалистите са единодушни, че активният и осъзнат начин на живот, съчетан със здравословно хранене, може значително да намали риска от развитие на полиморбидност. В случаите, когато това не е достатъчно, към промените могат да бъдат добавени и подходящи медикаментозни терапии, които да стабилизират състоянието и да предотвратят появата на допълнителни заболявания.

Правилният подход не само подобрява качеството на живот, но и може да спечели допълнителни години здраве за пациента.

Гледайте видеото, за да разберете повече по темата.

