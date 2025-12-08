Професионалното дълголетие все по-често се превръща в ключова тема на пазара на труда. В условията на застаряващо население, бързи технологични промени и динамични изисквания към уменията, въпросът как да останем активни, продуктивни и мотивирани през различните етапи от живота си стои на дневен ред.

Професионалното дълголетие не означава просто по-дълъг престой на работното място. То е способността да поддържаме високо ниво на компетентност, адаптивност и вътрешна енергия, независимо от възрастта.

Значението му е двойно. От една страна, по-дългият трудов живот подпомага постигането на финансова стабилност и устойчиво развитие на пазара на труда. От друга, поддържането на вътрешна мотивация, усещане за смисъл и готовност за учене ни осигурява психологическо здраве, активен ум и удовлетворение от професионалния път.

Именно върху това се фокусира гостът в „Подкаст за здраве“, психологът и изследовател Ивелина Икова, специалист с богат опит в прилагането на психологически иновации и дългогодишна работа в сферата на човешкото развитие. В разговора тя споделя как се изгражда вътрешна устойчивост, защо мини целите променят живота и по какъв начин всеки от нас може да остане значим и продуктивен на всяка възраст.

Каква е тайната на професионалното дълголетие?

Ивелина Икова споделя, че ключът към това да останем пълноценни и активни до късна възраст се крие не само в доброто физическо здраве, но и в психическата ни нагласа.

„Трябва да се акцентира върху насърчаването на по-висока заетост на възрастните хора, както и да им се подсигурят по-добри условия на труд, по-здравословна среда и пр.“, обяснява психологът Ивелина Икова.

Според нея усещането за цел е определящо в този процес. То запазва ума буден, осмисля ежедневието и мотивира личностното развитие.

Как да бъдем добри професионалсти на всяка възраст?

„Всяко поколение притежава собствена ценностна система, собствени характеристики, които дори го отличава от останалите поколения, а и на този принцип хората могат да изградят и своята конкурентоспособност, не само на пазара на труда, а и в останалите аспекти на живота“, на мнение е психологът.

И допълва, че нещото, което трябва да бъде всъщност основно за човек, е той да има мисия, цел, която да го поддържа жив и активен.

Професионалното дълголетие не е въпрос на късмет или на физически възможности. То се гради стъпка постепенно, с целенасочени усилия и нагласа за непрестанно развитие. Колкото по-рано човек осъзнае значението на вътрешната мотивация, толкова по-дълго ще успее да поддържа активна професионална и лична реализация.

Според Ивелина Икова съществена роля в изграждането на личността и нейният стабилен вътрешен център играе поставянето на конкретни мини цели. Обикновено това са малки стъпки в посока промяна, които са лесно постижими.

Тя обръща внимание и на адаптивността на по-възрастните поколения в контекста на технологичните промени. Макар да не са „дигитално родени“, тези хора имат потенциал да развият нови умения, стига да им бъде дадена подходяща възможност.

В дигиталната ера едното от големите предизвикателства пред възрастните професионалисти е именно умението за правилна употреба на дигиталните средства. За целта се предлагат различни курсове, много от които – напълно безплатни.

