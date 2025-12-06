Д-р Неделя Щонова ни среща с най-новите тенденции в областта на дълголетието в ексклузивно интервю от St. Moritz Longevity Forum с д-р Виторио Себастиано, професор в Медицинския факултет на Станфорд и световен пионер в областта на регенеративната медицина и епигенетичното подмладяване.

Той е един от най-изявените учени в света, в областта на клетъчното подмладяване и репродуктивната биология.

Каква е ролята на ендокринната система в остаряването?

„Ендокринната система има фундаментална роля в това как остаряваме. Това важи за мъжете, но е особено вярно за жените. Има обилни научни данни, които показват, че колкото по-рано престане функцията на яйчниците, толкова по-рано жената навлиза във фаза на ускорено стареене“, заявява д-р Виторио Себастиано.

„Има силни доказателства, че в менопаузата, когато яйчниците спират да функционират, жената навлиза в рязко ускорена фаза на стареене. При мъжете спадът настъпва бавно и постепенно“, допълва той.

Ако една жена спечели само година преди менопаузата, рискът от смърт намалява с около два процента. Но тази година е много повече от статистика. Това е една година повече мозък в баланс, една година по-спокоен метаболизъм и една година по-малко възпаление. За да пазим ендокринната система млада, трябва да:

поддържаме редовен сън;

да се храним ритмично, без големи гликемични пикове;

да добавяме омега-3 мастни киселини;

да се движим всеки ден, защото мускулите са най-мощният хормонален регулатор.

Кои фактори вредят на ендокринната система?

Най-силните от тях са пластмасите, ароматизираната козметика и агресивните почистващи препарати, затова е желателно те да бъдат избягвани, Поддържай стабилно тегло, защото мастната тъкан произвежда хормони. Храни се с зеленолистни, ферментирали продукти и източници на омега три. И управлявай стреса, защото кортизолът директно потиска яйчниковата функция.

В какво отношение се намират репродукцията и животът?

„Роден съм и израснал като репродуктивен биолог и винаги съм бил дълбоко очарован от процеса на възпроизводство. Фактът, че яйцеклетка и сперматозоид се срещат и от тях възниква нов живот, който расте, старее и умира, а този цикъл се повтаря безброй поколения, ме кара да виждам стареенето по различен начин. Аз остарявам, ти остаряваш, всички остаряваме, но животът като концепция – не. Животът не остарява чрез репродукцията. Ние остаряваме и умираме, но животът продължава безкрайно и той не предава стареенето вертикално“, коментира биологът.

„Чрез репродукцията животът се рестартира напълно. Това означава, че механизмът за подмладяване вече съществува в нас. Нужно е само да разберем как работи и да го приложим към други тъкани, за да забавим, обърнем или предотвратим стареенето“, допълва д-р Себастиано.

