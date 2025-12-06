В реалност, която се движи все по-бързо, а остаряването и болестите започват все по-рано, един въпрос става наистина интригуващ, а именно как се да останем млади, когато времето се ускорява и когато съвременните изисквания ни изтощават така безмилостно?

В студиото е д-р Райна Стоянова, специалист по ендокринология, метаболитни заболявания и дълголетие.

Какво представлява здравословното отношение към стареенето?

„Остаряването е привилегия и не бива да се изважда от неговата нормалност, а за медицината на дълголетието можем да кажем, че разглежда остаряването като заболяване дотолкова, доколкото разглеждайки го като болест, ние се опитваме да противодействаме на стареещите процеси, т.е. да подмладим остаряването или да остаряваме бавно“, обяснява д-р Райна Стоянова.

Тя споделя, че напоследък ѝ прави силно впечатление интегрирането на изкуствения интелект в анализа на биомаркерите и съответно, персонализирането на съветите, които се дават на пациентите.

Кои показатели трябва да държим под контрол?

Сред биомаркерите, които трябва да следим, определено е инсулинът. Това е хормон, който има голямо отношение към остаряването и анаболните процеси, които протичат в организма. Това го прави особено надежден предиктор на много заболявания. „На второ място може би бих поставила кортизола, който е известен стресов хормон. Друг биомаркер, който бих изтъкнала, е IGF-1“, казва д-р Стоянова.

По думите ѝ той има отношение към подмладяването и това да се чувстваме по-добре в кожата си, но може и да предизвика някои заболявания.

„Много важно е да не разглеждаме мускулите като орган на опорно-двигателната система, а да ги разглеждаме и като ендокринен орган, защото те са и депо за енергия“, споделя специалистът.

Те са и източник на т.нар. миокини, които в момента са обект на множество изследвания в медицината.

Освен това имат отношение към някои от заболяванията, които доскоро са били смятани за нелечими. Лошата грижа за мускулите ни поставя в риск от развитие на саркопения и саркопенично затлъстяване, които са лош предиктор за здравето и дълголетието.

Какви са ползите за организма от калорийния дефицит?

Калорийната рестрикция има множество полезни ефекти върху организма. Тя активира автофагията, а хората, които не преяждат, са по-дълголетни. „Аз като лекар по-скоро апелирам към едно хранене, което може да бъде персонализирано и да съответства на човека, който ще се придържа към него“, казва специалистът.

Храната трябва да бъде богата на полифеноли и антиоксиданти. Също така е препоръчително да не бъде натоварена с тежки метали и микропластмаса от околната среда.

