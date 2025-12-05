Проф. Христо Цеков и доц. Асен Цеков са две имена, които символизират приемственост, прецизност и страст към една от най-деликатните специалности в медицината, а именно: неврохирургията.

Кои са последните нововъведения в гръбначната хирургия?

„Гръбначната хирургия в последните десетилетия претърпя едно страшно развитие. Техниките за операция са доста миниинвазивни“, заявява в „Подкаст за здраве“ доц. Асен Цеков.

Снимка: bTV Media Group

И допълва: „Аз винаги съм се учудвал как допреди 15-20 години може би, когато пациент претърпи гръбначна операция, той лежи с дни, със седмици, понякога месец, докато сега, със стандартните операции, можем да изправим пациента и на шестия час например“.

Какво включва лечението на гръбначните заболявания?

Според специалистите оперативното лечение е приложимо едва когато пациентът е преминал през всички неоперативни възможности за лечение. Към консервативното лечение се отнасят:

медикаментозната терапия;

физиотерапията;

балнеосанаториално лечение и т.н.

„Плуването е най-добрият приятел на гръбнака“, коментира доц. Цеков. Критично важно е и отговорното отношение към наднорменото тегло, което доказано вреди на гръбначния стълб.

Ако качеството на живот не се подобрява след всички направени опити, тогава е време за хирургична интервенция.

Какво представлява човешкото съзнание?

„Съзнанието няма нищо общо с тези клетки и тези структури, които изпълват главата“, на мнение е проф. Христо Цеков. Според него то е част от биоелектрични полета, които се кръстосват под различен ъгъл в различните пространства.

Снимка: bTV Media Group

Според двамата специалисти водеща в начина, по който възприемаме света, е нагласата ни към него. Съществена част от формирането на здравословна нагласа са упоритостта, дисциплината и здравословната среда, в която да се развива човекът.

Цялото интервю с проф. Христо Цеков и доц. Асен Цеков пред д-р Неделя Щонова гледайте във видеото.