Все повече научни данни показват, че хроничният стрес и минералните дефицити стоят в основата на значима част от съвременните заболявания.

Именно върху тази връзка работи проф. д-р Милен Богданов от Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – изследовател, посветил се на метаболитните механизми, които определят здравето на организма.

Една от най-интересните области в неговата работа е анализът на коса, изследване, което се превръща в ценен диагностичен инструмент.

Косата, макар и „биологично неактивна“, е своеобразен архив на тялото. В нея се съхраняват следи от хормонални промени, минерални дисбаланси и стресови състояния, които остават незабележими в рутинните изследвания.

Какво представлява анализът на коса?

„Косата и други матрици, такива, които всъщност те вече не живеят, те не са част от метаболизма, защото косата – тя е била някога клетка, след това е излязла от човешкото тяло и там се е запечатало всичко, за онзи момент, който се е случил тогава“, заявява проф. Богданов.

Минералният анализ на косата е изследване, което е възможно да ни насочи към определени дефицити. Освен това косата може да ни покаже дали сме стресирани и какво трябва да променим в живота си, за да възстановим вътрешната си хармония.

„Горе-долу 1 см отразява 1 месец във времето назад от момента на отрязване на тази коса. Тоест по този начин се олекотява матрицата при анализа и всъщност не интерферират резултатите с някакво външно замърсяване“, информира специалистът.

„Когато се измерят съотношенията между определени хормони, между определени минерали, може да се види в кой етап на стрес сме“, добавя той.

Не трябва да забравяме, че при предприети навременни мерки и промяна в стила на живот, много от негативните тенденции са обратими.

Холистичната грижа за тялото, изграждането на здравословни навици и навременната консултация със специалист могат да превърнат намеренията в добре структуриран план, а плана – в осъзната промяна.

Гледайте видеото, за да разберете повече по темата.

