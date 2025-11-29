Хроничният стрес вече е сред най-сериозните здравни рискове на нашето време. Нови данни от 2025 г. показват, че при младите жени постоянният психоемоционален натиск увеличава риска от инсулт с до 78%, дори при липса на други рискови фактори.

Съвременните професии, от лекарската практика до журналистиката, често изискват работа в условия, които тласкат организма до физиологичните му граници.

В предаването „Светът на здравето“ специалисти от различни области коментират механизмите на стреса, неговите проявления в най-напрегнатите професии и научно обоснованите стратегии за възстановяване.

Стресът враг или необходима биологична реакция?

Психофизиологът Силвия Куманова напомня, че стресът не е „по дефиниция“ вреден. Напротив, той е биологичен механизъм, който съпътства човека от първия му миг.

„Стресът ни оформя като личности. Адреналинът е този, който ни кара да се развиваме“, казва Силвия Куманова.

Проблемът започва тогава, когато стресовата реакция не е последвана от възстановяване.

Д-р Петър Грибнев, преподавател в Медицински университет – София, подчертава, че именно липсата на почивка води до натрупване на напрежение, което постепенно ангажира всички системи на организма. А когато вътрешната нагласа е изкривена, например чрез прекомерни изисквания към себе си или липса на ясни граници, рискът от прегаряне става още по-висок.

Кога стресът става опасен? Ролята на вътрешната нагласа

Умението да разпознаваме моментите, в които трябва да спрем, е ключово.

Според Силвия Куманова голяма част от хората не разпознават ранните сигнали, което ги прави податливи на:

хронично напрежение;

емоционално изчерпване;

професионално прегаряне (бърнаут).

Особено засегнати са професиите с висока отговорност: лекари, хирурзи, анестезиолози, но и хората на терен в други рискови сфери – като журналисти в конфликтни зони.

Неефективните начини за борба със стреса

Куманова описва най-честия капан – привидното разтоварване чрез вредни навици:

тютюнопушене;

алкохол;

застоял начин на живот;

наркотици и стимуланти.

Тези поведения не само не решават проблема, но и често водят до поведенчески заболявания, сред които най-чести са сърдечно-съдовите заболявния, пряко свързани с небалансираното справяне със стреса.

Стресът в професиите на ръба: медици и журналисти

Медиците: между висока отговорност и емоционални загуби

Професиите, които ежедневно се сблъскват със живот и смърт, носят огромна психическа цена. Кардиохирургът проф. д-р Димитър Петков говори за необходимостта от характер и устойчивост.

„Психическата устойчивост в нашата работа е въпрос на характер. Обичам предизвикателствата и работата под напрежение“, споделя проф. Д-р Петков

Неврохирургът проф. д-р Васил Каракостов допълва, че стресовият пик идва в моментите на операция, когато реакцията трябва да е мигновена.

Последствията? До 50% от кардиохирурзите проявяват симптоми на бърнаут. Някои неврохирурзи развиват деперсонализация, защитен механизъм, при който връзката между емоционалния свят и работата се разкъсва.

А емоционалните загуби оставят дълбоки следи. „Когато дадеш всичко от себе си месеци наред и резултатът е негативен, това може да те съкруши“, добавя още проф. Петков.

Журналистите: невидимият товар на човешките истории

Журналистите на терен често са изложени на травматични събития, като войни, катастрофи, социални кризи. Изследвания сочат, че до 25% от тях развиват симптоми на ПТСР.

„Всяко събитие, което отразяваме, остава в нас. Това натрупване не си отива никога.“, разказва журналистът Иван Георгиев. Той подчертава важността на емпатията, журналистът не трябва да се дистанцира, а да преживява реалността заедно с хората, чиито истории разказва.

Как да разпознаем „невидимия“ стрес?

Специалистите подчертават, че истинската превенция започва преди появата на соматични симптоми. Това включва:

активно наблюдение на собствените емоции;

осъзнато поставяне на граници;

редовни периоди на качествена почивка;

грижа за психичното и физическото здраве.

Работещи стратегии за елиминиране на стреса

1. Активна почивка

Не просто пауза, а целенасочено възстановяване, като сън, разходки, тишина, природа. Проф. Петков разказва, че понякога решението е радикално просто, няколко дни далеч от всичко, за да „рестартираш“.

2. Движение и спорт

Иван Георгиев признава, че спортът е неговият най-силен защитен механизъм. Фитнес, футбол или всякаква активност, която ангажира тялото, спомага за освобождаване на напрежението.

3. Осъзнат контрол върху натоварването

По думите на д-р Грибнев, трябва да вземем решение, но и да не надхвърляш лимитите си. Този баланс се изгражда с време и практика.

4. Отказ от вредните „анти-стрес“ навици

Временното облекчение от цигари, алкохол или стимуланти води до още по-високи дългосрочни щети.

5. Емоционална хигиена

водене на дневник;

разговор с психолог или консултант;

практики за осъзнатост;

техники за дишане.

Стресът не е враг, а е сила, която изисква управление. Биологията ни е създадена да реагира в кратки стресови епизоди, последвани от възстановяване. В съвременната среда обаче натоварването е хронично и често невидимо, докато вече не стане късно.

Разпознаването на ранните сигнали, отказът от вредни навици и изграждането на устойчиви защитни стратегии са критични не само за менталното здраве, но и за превенцията на тежки заболявания като инсулт, сърдечносъдови болести и бърнаут.

Гледайте видеото, за да разберете повече по темата.

Не пропускайте „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова, всяка събота и неделя от 11:30 ч. по bTV!