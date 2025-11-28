Тази събота и неделя от 11:30 ч. „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова по bTV поставя два ключови здравни проблема във фокуса на общественото внимание, влиянието на хроничния стрес върху мозъка и нарастващата честота на дегенеративните ставни заболявания.
Хроничният стрес: Рискове и нови подходи
В събота (29 ноември) разглеждаме съвременните научни данни за хроничния стрес, определян като един от най-сериозните рискови фактори за здравето през 2025 г.
По данни, представени в предаването, хроничният стрес увеличава риска от инсулт при млади жени с 78%, дори при липса на други класически рискови фактори.
В студиото гостуват:
- Силвия Куманова – психофизиолог и предприемач, специализирала в научно базираното управление на стреса;
- Д-р Петър Грибнев – преподавател в Медицински университет – София и член на екипа, работил върху Националния план за борба с рака.
Двамата експерти коментират физиологичните промени при постоянна тревожност, връзката между стреса и възпалителните процеси, както и кои профилактични стратегии се считат за най-ефективни през 2025 г.
Епизодът включва и специален коментар от проф. д-р Милен Богданов, който представя научни данни за връзката между хроничния стрес, дефицитите на микронутриенти и метаболитния дисбаланс.
Дегенеративните ставни заболявания,
В неделя (30 ноември) предаването обръща внимание на едно от най-разпространените хронични заболявания в света, остеоартрита.
Според данните на Световната здравна организация над 1,2 млрд. души по света живеят с различна форма на дегенеративно ставно заболяване, като тенденцията продължава да нараства
Гост в студиото е доц. д-р Антони Георгиев, водещ български специалист по артроскопска травматология и колянна хирургия. Темите в разговора включват:
- кои фактори водят до ранно износване на ставите;
- какво стои зад ръста на ставните заболявания в по-млада възраст;
- как климатът и сезоните влияят върху болката;
- кои терапии имат доказан ефект – от хрущялозащитни добавки до регенеративни и клетъчни методи;
- какво е „движение с интелект“ и защо се счита за най-ефективната превенция.
В епизода зрителите ще видят и среща с Андреа Коцинова, част от националния отбор по сноуборд и носител на множество медали. Нейната история представя спортната гледна точка към здравето на ставите и риска от претоварване.
Не пропускайте „Светът на здравето“ тази събота и неделя от 11:30 ч. по bTV с д-р Неделя Щонова.
Всички епизоди са достъпни в обновената платформа bTV Plus, където можете да гледате и пълните епизоди на „Подкаст за здраве“.