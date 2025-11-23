В едно денонощие тялото генерира над 2,5 млрд. биологични сигнала. Но колко от тях дават полезна информация за това как да управляваме здравето си по-добре?

Кардиологът доц. Светлин Цонев, преподавател и изследовател, който вярва, че бъдещето на медицината е умно, но и човечно, е сред първите лекари в България, които интегрират данните от преносими устройства в клиничната практика.

Доколко полезна е тяхната употреба в ежедневието?

„Информацията все още не е решение на нашите проблеми. Има устройства, които могат да дадат данни, които могат да бъдат разчетени от самия пациент, например сатурацията“, казва доц. Светлин Цонев в студиото на „Светът на здравето“.

И допълва: „Много е важно нашите пациенти да не се снаряжават с всякакви устройства и да се опитват да наблюдават целия си организъм. Това не е възможно да го направи пациент сам“.

Решението за това какви показатели да бъдат мониторирани и какъв тип устройства да бъдат използвани се базира на клиничната преценка. В противен случай свръхнаблюдението може да се превърне в източник на стрес за пациента, което да доведе по-скоро до негативни, отколкото до положителни ефекти за здравето.

Какви показатели можем да изследваме от преносимите смарт устройства?

„Много често се случва да идват пациенти, които следят кръвната си захар, проследяват сатурацията, пулса, правят нещо като електрокардиограма“, коментира доц. Цонев.

Променят се и нагласите на пациентите към провеждането на консултация със специалист. Все по-често те пристигат в кабинета на лекаря си с предварително подготвени графики и информация, получена от устройствата, които използват. Тук въпросът е обаче тези стойности доколко са достоверни“, акцентира кардиологът.

Поради тази причина устройствата, които се използват, трябва да бъдат препоръчани за употреба от квалифицирано лице, а също така е важно и да са калибрирани правилно.

Едно от големите предимства на смарт устройствата е възможността за дистанционен мониторинг, който предоставя възможност за достъп на лекаря до данните на пациента от разстояние. Това е изключително полезно за хората, които живеят в малки населени места и които не разполагат с незабавен достъп до лекар.

Гледайте видеото, за да разберете повече по темата.

Не пропускайте „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова, всяка събота и неделя от 11:30 ч. по bTV!