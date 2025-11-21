Този уикенд „Светът на здравето“ кани зрителите на две специални пътешествия, от света на алергиите и офталмологията до цифровите технологии и съвременната кардиология.

Д-р Неделя Щонова обединява наука, човечност и вдъхновяващи лични истории новите епизоди.

„Живей без алергии“ - нова визия за превенция и надежда

В събота (22 ноември) говорим за алергиите днес, които засягат между 20% и 30% от населението на света, проблем който расте, но и се променя благодарение на новите научни открития. Алергията не е просто неприятна реакция, а имунологичен спомен, който клетките ни носят през годините.

Епизодът представя новото издание на проекта „Живей без алергии“ – инициатива, която събира лекари, учени и пациенти, за да превърне знанието в реална превенция.

Зрителите ще видят как съвременната медицина открива начини за „препрограмиране“ на имунните клетки, път който обещава промяна не само в лечението, но и в живота на хората с алергии.

След това камерата на предаването се насочва към младите медици. В рубриката „По стъпките на Хипократ“ в която главен герой е д-р Доника Везирска, специализант по неврохирургия с впечатляващи научни успехи и международно признание.

Епизодът продължава със среща с проф. д-р Бану Джошар, световноизвестен офталмолог и визионер, обучил стотици млади специалисти. Нейната философия е проста, медицината е изкуство на състраданието, не само на техниката.

Здравето в епохата на умните технологии

В неделя (23 ноември) „Светът на здравето“ поставя фокус върху данните като нов език на медицината.

Смарт часовници, гривни, телемедицина, глюкомери, сензори, всеки от нас днес живее в постоянен поток от биологична информация. Само за едно денонощие тялото генерира над 2,5 млрд. сигнала, които описват всяко биене на сърцето, всяко вдишване, всяка промяна в кръвното налягане.

Но могат ли тези данни да променят живота ни или ни водят до нова зависимост?

Гост в студиото е доц. д-р Светлин Цонев, кардиолог и изследовател, един от първите лекари у нас, които интегрират данните от носими устройства в клиничната практика.

Зрителите ще се срещнат и с вдъхновяваща лична история от Сан Франциско, градът в който здравето получава дигитален интерфейс, а данните се превръщат в инструмент за промяна.

Не пропускайте „Светът на здравето" тази събота и неделя от 11:30 ч. по bTV с д-р Неделя Щонова.

Всички епизоди са достъпни в обновената платформа bTV Plus, където можете да гледате и пълнитеепизоди на „Подкаст за здраве“.

