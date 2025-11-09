В рубриката „По стъпките на Хипократ" ви срещаме с д-р Моника Георгиева, специализант по акушерство и гинекология в Първа специализирана АГ болница за активно лечение „Св. София“.

Моника Георгиева е родена в София. Завършва с отличие Медицинска рехабилитация и ерготерапия през 2015-та и Медицина през 2024 г. в Медицински университет – София.

Каква е нейната история?

„Ако трябва да съм абсолютно откровена, нямам ясен спомен, в който да съм решила „Да, това е моментът, в който аз искам да стана лекар“. Напротив. Интересувала съм се много от медицинските сериали и някак си подсъзнателно винаги съм знаела, че това е нещото, което би ме правило щастлива цял живот“, казва д-р Георгиева.

„Баща ми никога не ме е подкрепял в моя избор, винаги се е опитвал да ме насочи в друга посока, и в някакъв етап това се случи, тъй като първоначално завърших медицинска рехабилитация, но осъзнавайки и идвайки момента, когато вече мога сама да вземам решения, реших да поема по пътя на медицината“, допълва тя.

Промени ли пандемията модела на обучение на студентите по медицина?

„Един от най-трудните моменти през моето следване всъщност беше пандемията, тъй като точно по време на следването дойде ковид-19, всички се прибрахме вкъщи, обучението ни не спря, но беше доста ограничено и в доста голяма степен смятам, че випуските, които са завършили по време на ковид, са пропуснали много важни неща, но всеки един от тях може сам да реши как да ги навакса ако той следва мечтите си“, категоричена е д-р Георгиева.

Какви са най-честите случаи, с които се сблъсква в практиката си като специализант?

„В нашата болница най-често жените са пациентки на отделението по патология на бременността. Много често те са с генитално кървене или с високо кръвно, пациентки които имат предразположеност към диабет или такива имащи диабет.

В гинекологичното ни отделение най-често се срещат пациентки със злокачествени образувания, които за съжаление в България не се профилактират достатъчно“, казва тя.

Профилактиката доказано спасява животи

„Една жена всяка година трябва да посещава своя акушер-гинеколог. По време на прегледа най-добре е да се прави цитонамазка, колпоскопия и ултразвуково изследване, за да сме сигурни, че не пропускаме нещо“, обобщава д-р Георгиева.

И допълва: „Човешкият папилома вирус (HPV) засяга както мъже, така и жени. Мъжете също трябва да правят своята профилактика при уролог и ако има някакъв проблем да се консултират с него“. „HPV е основният причинител на рака на маточната шийка.

В последно време започна да се говори много усилено за ваксинацията както при момичетата, така и при момчета. Надявам се това все повече да настъпва и все повече хора да направят своята ваксинация“, категорична е д-р Георгиева.

