Един от най-разпознаваемите и авторитетни български лекари днес застава в центъра на разговора за бъдещето на медицината у нас. проф. Николай Габровски, Лекар на годината за 2025 г., член-кореспондент на БАН и началник на Клиниката по неврохирургия в УМБАЛСМ „Пирогов“, е специалистът, който въвежда в България едни от най-съвременните минимално инвазивни техники в гръбначната хирургия и развива роботизираната неврохирургия до европейско и световно ниво.

Освен като водещ хирург, проф. Габровски има ключова роля и в управлението на здравната система – като заместник-директор по лечебната дейност на „Пирогов“, председател на Българското дружество по неврохирургия и член на Изпълнителния комитет на Европейската асоциация на неврохирургичните дружества. Български лекар, който вече е част от европейския медицински елит.

Какво прави неврохирургията една от най-отговорните и същевременно най-красивите медицински специалности? И как се промени българската здравна система през последните десетилетия, от тежкия преход до днешните високи технологични стандарти?

Какво прави неврохирургията изключителна медицинска специалност

Проф. Габровски определя прецизността като фундамент на неврохирургията – там, където всяко движение има значение, а загубеното рядко може да бъде възстановено.

„Прецизността в неврохирургията е изключително важна, защото почти нищо изгубено след това не може да бъде върнато“, коментира той.

Истинската стойност на професията, по думите му, се проявява в момента след операцията, когато пациентът се събуди и резултатът от труда на целия екип стане видим.

Съпричастността като основно качество на добрия лекар

Освен техническите умения, проф. Габровски подчертава и човешката страна на медицината.

„Всеки от нас, за да бъде добър лекар, трябва да притежава чувство за съпричастност – дори когато не го изразява открито и дори когато то не се вижда.“

Как се разви здравната система в България през последните 30 години

Според проф. Габровски, българската здравна система е преминала през изключително труден период след икономическата криза и прехода от 90-те години.

„Изостанахме технологично. Добри специалисти винаги сме имали, но трансформацията на системата в условията на икономически преход беше много болезнена.“

Днес обаче той е категоричен, че голяма част от дефицитите са наваксани.

„В момента в България има множество болници, които са оборудвани така, че могат да отговорят на най-високите съвременни европейски стандарти.“

