Затлъстяването отдавна не се възприема като въпрос на липсваща воля, а като сериозно заболяване, за което медицината разполага с ефективни решения. По тази тема разговаряме с д-р Десислава Горчева в „Подкаст за здраве“.

Тя е специалист по вътрешни болести и ендокринолог с повече от 30 години практически опит. Практикува в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. Носител е на престижното отличие „Лекар, на когото българите вярват“.

Има ли виновник за затлъстяването?

„Това заболяване е в резултат не само от грешки на пациента, а от генна предиспозиция в семейството, в резултат на стрес...“, заявява в „Подкаст за здраве“ д-р Десислава Горчева. Според нея осъзнаването на факта, че затлъстяването не е резултат само от изборите, които правим, е ключово за успешното възстановяване.

Снимка: bTV Media Group

Важно е да се отбележи, че при почти всички случаи на наднормено тегло е налице генетично предразположение към състоянието. „На фона на тази предпоставка се натрупват стресовите ситуации и хранителните грешки от ежедневието“, обяснява специалистът.

Към вредните навици, отговорни за увеличената обиколка на талията ни, безспорно се нарежда късната вечеря и преяждането преди лягане. Когато последното хранене за деня е обилно, това забавя преработката на храната в тялото и като резултат се наблюдава покачване на телесното тегло.

Макар че затлъстяването си само по себе си води до развитието на редица съпътстващи заболявания, някои познати диагнози също могат да причинят наддаване на тегло. Сред тях са:

заболявания на щитовидната жлеза;

сънна апнея;

употреба на кортикостероиди.

Тя добавя: „Затлъстяването е заболяване и то вече има решение. Има лекарства, с които може да бъде излекувано“.

Какви са вредите от самоволната употреба на медикаменти за отслабване?

„Една от причините пациентът сам да посегне към лечението е стигмата, че затлъстяването е нещо, което пациентът се страхува да признае и трудно намира повод да дойде в кабинета и да сподели, че има проблем“, казва д-р Горчева. По думите ѝ това е една от водещите причини на затлъстяването да се гледа като на тема – табу.

Поради неудобството и неглижирането на проблема, много от пациентите са склонни сами да направят справка в интернет и да си самоназначат медикаменти за отслабване без консултация със специалист.



Снимка: bTV Media Group

Възможно е това да е изключително опасно, тъй като много от използваните препарати имат сериозни странични ефекти. Към по-леките от тях спадат стомашно-чревните оплаквания – болка в стомаха, гадене, рефлукс. Сред по-сериозните обаче се нареждат спад на кръвното налягане, отказ от хранене, бъбречна недостатъчност и др.

Д-р Горчева подчертава, че приемът на медикаментите, използвани за отслабване, не трябва да се спира по собствена инициатива. Внезапното прекъсване може да доведе до силно повишаване на глада и забавяне на метаболизма, което създава предпоставки за бързо възвръщане на свалените килограми – т.нар. йо-йо ефект.

Затова лечението трябва да се спира постепенно и под лекарски контрол, като се комбинира с промени в хранителните навици и начина на живот, за да се постигне дългосрочен резултат.

Цялото интервю с д-р Десислава Горчева пред Ралица Стефанова гледайте във видеото.