Хроничният стрес блокира метаболизма чрез кортизола, който стимулира натрупването на мазнини, особено на коремни такива, и забавя изгарянето на калории.

Ние всички обаче сме потопени в този хроничен стрес и като резултат – актуални данни сочат, че метаболитният синдром вече засяга един на всеки трима възрастни.

Кои са съвременните начини за справяне с метаболитния хаос в телата ни? Ще коментираме темата заедно с акад. проф. д-р Ивона Даскалова – български ендокринолог с над 30 години опит в областта на вътрешните болести и ендокринологията.

Снимка: bTV Media Group

Какво представлява инсулиновата резистентност?

Мастната тъкан е много повече от обикновен козметичен дефект. Тя е изключително мощен метаболитно активен орган. Излишъкът от мастна тъкан води до развитие на хиперинсулинемия и впоследствие – инсулинова резистентност.

„Инсулиновата резистентност е състояние, при което секретираният от панкреаса инсулин не може да се използва ефикасно от организма, защото клетките на мускулната тъкан, на черния дроб, на мастната тъкан са резистентни към него“, обяснява физиологията на патологичния процес акад. Ивона Даскалова.

Така приетата с храната глюкоза не може да бъде адекватно усвоена. В този случай панкреасът започва да произвежда все по-големи количества инсулин и по този начин се развива състояние, наречено хиперинсулинемия.

Освен наднорменото тегло, липсата на двигателна активност, качествен сън и прекомерни нива на стрес във всекидневието, за развитието и задълбочаването на състоянието допринасят и тютюнопушенето, както и ексцесивната алкохолна консумация.

Как наднорменото тегло се отразява на хормоналния фон в мъжкия организъм?

Съществува пряка корелация между наднорменото тегло и понижените нива на тестостерон при мъжете. Тя е свързана с хормоналния дисбаланс, който настъпва в резултат на инсулиновата резистентност и хиперинсулинемията при мъже с наднормено тегло.

Снимка: bTV Media Group

Тези изменения могат да бъдат коригирани с промяна в стила на живот. При до 40% от мъжете с еректилна дисфункция състоянието е признак на недиагностицирана инсулинова резистентност.

Добрата новина е, че при редукция на телесното тегло само с 10% настъпват подобрения в ключовите показатели.

Как излишните килограми влияят върху здравето на жените?

Промените, които настъпват, се отразяват върху репродуктивните способности на жените.

„При синдрома на поликистозните яйчници имаме хиперинсулинемия и инсулинова резистентност. И точно тези две явления оказват влияние върху менструалния цикъл и овулацията“, коментира акад. Даскалова. Наблюдават се и повишени нива на андрогени и тестостерон.

Знае се, че до 70% от жените със синдром на поликистозните яйчници всъщност имат и инсулинова резистентност.

Цялото интервю с акад. Ивона Даскалова пред д-р Неделя Щонова гледайте във видеото.