Съвременната медицина все по-често търси решения, които не просто потискат симптомите, а активират естествените възстановителни механизми на организма.

Именно такъв е подходът на регенеративната медицина, бързо развиващо се направление, което използва собствения потенциал на тялото за възстановяване на тъкани, функции и баланс.

По темата разговаряме с д-р Паула Лозанова, дерматолог и лицево-челюстен хирург, и д-р Симеон Георгиев, лицево-челюстен хирург.

Какво представлява регенеративната медицина?

„Регенеративната медицина е сравнително ново направление, чиято основна цел е да се повлияе първопричината за даден проблем, а не само неговите прояви“, обяснява д-р Симеон Георгиев.

Снимка: bTV Media Group

По думите му този подход намира приложение в различни области на медицината, сред които:

възстановяване на увредени тъкани и структури;

подобряване функцията на органи и стави;

регенеративни терапии в репродуктивната медицина и гинекологията.

Това превръща регенеративната медицина не само в инструмент за естетично възстановяване, но и в част от по-широк, интегриран подход към здравето на пациента.

Персонализиран подход и лечение „отвътре навън“

Според д-р Паула Лозанова, в основата на регенеративната медицина стои индивидуалният подход към всеки пациент.

„Концепцията е насочена към стимулиране на естествените възстановителни процеси в организма, като се отчита конкретното състояние на тъканите и нуждите на пациента“, посочва тя.

Снимка: bTV Media Group

В тази връзка широко приложение намират терапии с екзозоми, стволови клетки и мастни клетки, методи, които се считат за едни от най-иновативните в съвременната медицина.

Как работят регенеративните терапии?

„Клетъчната регенерация и клетъчната терапия се развиват изключително бързо, като в много държави вече се прилагат и персонализирани подходи, базирани на генетични изследвания“, обяснява д-р Лозанова.

Тя подчертава и ключовата роля на мезенхимните стволови клетки: „Основният им ефект е противовъзпалителен. Освен че подпомагат регенерацията на тъканите, те имат способността да модулират възпалителните процеси в организма.“

Специалистите са категорични, че ефектът от регенеративните терапии може да бъде значително подпомогнат от здравословен начин на живот, добра грижа за менталното здраве и контрол на хроничния стрес.

Цялото интервю с д-р Паула Лозанова и д-р Симеон Георгиев пред д-р Неделя Щонова гледайте във видеото: