Всяка година в България почти 3500 жени чуват диагнозата рак на гърдата. Но само 36% от жените в страната се подлагат на редовна мамография. Това означава, че повече от половината жени не знаят, че болестта е започнала.

Можем ли да бъдем по-подготвени и как да избегнем усложненията от закъснялата диагноза ще говорим в проекта „Живот без рак“ с д-р Росица Кръстева, медицински онколог и председател на българското онкологично общество.

Фатална диагноза ли е ракът в днешно време?

„Революцията в лечението на рака се случи след 2000-ната година. Причината за това са откритията – големият проект за разгадаването на човешкия геном и всъщност откриването на този тип мутации, разгадаването на генома, даде основания да разберем много повече неща за рака“, коментира в студиото на „Светът на здравето“ медицинският онколог д-р Росица Кръстева.

По думите ѝ ракът е системно заболяване и неговото лечение също трябва да бъде системно. „Системното лечение е най-правилното, ако ние знаем кой е пътят, по който туморът се е активирал“, пояснява специалистът.

Напредъкът на науката, технологичният прогрес и непрекъснатата поява на нови иновативни терапии днес изваждат рака от категорията „смъртна присъда“.

Какво представляват таргетната терапия и имунотерапията?

Те са лечения, които се определят като революционни в онкологията. „Това са лекарствата, които блокират определен рецептор на туморната клетка и спират развитието на рака“, обяснява д-р Кръстева механизма на таргетната терапия.

„Имунотерапията действително е едно уникално лечение, което тотално преобърна разбирането за това как можем ние да лекуваме рака и всъщност тези лечения – таргетна и имунотерапия, бяха приложени при първите напреднали стадии – трети и четвърти, където ние разчитахме на това да удължим човешкия живот и всъщност затова тези хора, чиито тумори имат тези мутации или отговорят на имунотерапията, живеят дълго“, пояснява експертът.

„Вече говорим за лечение и излекуване от рак“, категорична е тя. Прилагането на тези терапии в ранен стадий е възможност за пълно излекуване на заболяването.

