Всяка година в България почти 3 500 жени чуват за първи път диагнозата рак на гърдата. За някои това е страшна диагноза, за други шанс да променят живота си. Но ето и нещо шокиращо: само 36% от жените в страната се подлагат на редовна мамография.

Това означава, че повече от половината жени не знаят дали болестта е започнала да расте, тихо и незабележимо. В Европа все още сме далеч от идеала, заболеваемостта расте, а преживяемостта у нас остава с 10–12% по-ниска от средното за ЕС. Това не са просто цифри, а реални животи, реални майки, сестри, приятелки, жени, с които д-р Росица Кръстева се среща всеки ден.

Какъв е напредъкът в онкологията към днешна дата?

„В последните 3-4 години освен за лекуване, ние говорим за излекуване от тази диагноза. Науката с много бързи темпове разкрива нови и нови иновативни лекарства, които имат за цел да излекуват пациентите. Разбира се, че това е успешно и става в ранните стадии – първи, втори и трети“, заявява в студиото на „Светът на здравето“ онкологът д-р Росица Кръстева.

Кои са рисковите фактори за развитие на рак на гърдата?

„Ние трябва да се храним нормално, което включва разнообразие и баланс в храненето. Трябва да имаме физическа активност, т.е. ходене, плуване. Движението трябва да присъства в нашето ежедневие. Тези неща зависят от нас“, подчертава специалистът. Така д-р Кръстева акцентира върху важността на изборите, които правим всеки ден.

По думите ѝ, не по-малко важно е въвеждането на ефективен скрининг, чрез който онкологичните заболявания да бъдат открити още в зародиш. И тъй като грижата за здравето ни зависи изцяло от нас, д-р Кръстева препоръчва посещение при мамолог и проследяване на състоянието на гърдите веднъж годишно, а в семействата, в които има фамилна обремененост, тези изследвания е препоръчително да се провеждат на всеки 6 месеца.

