През последните години специалистите наблюдават значително нарастване на дегенеративните ставни заболявания, които все по-често се определят като една от най-разпространените здравни тенденции с глобално значение.

По данни на Световната здравна организация за 2025 г., повече от 1,2 млрд. души живеят с различни форми на остеоартрит, най-честото дегенеративно ставно заболяване. Доскоро разглеждан като неизбежен елемент от стареенето, днес остеоартритът все по-категорично се свързва с фактори като начин на живот, ниво на физическа активност и натоварване.

Темата коментира доц. д-р Антони Георгиев, специалист по колянна хирургия и спортна травматология и началник на Клиниката по артроскопска травматология. Той коментира ключови аспекти, като ранната диагностика, грижата за хрущяла, ролята на добавките, разпространените заблуди и препоръките за подготовка на ставите през зимния сезон.

От какво зависи ставното здраве и кои фактори го нарушават?

„Състоянието на ставите се определя от начина на живот и от това как те са употребявани“, заявява в студиото на „Светът на здравето“ доц. Антони Георгиев. Според него наднорменото тегло е един от най-големите врагове на ставите, тъй като излишните килограми водят до по-голямо натоварване и по-бързо износване на ставния хрущял. Например, установено е, че хрущялът на коляното поема натоварване до 8 пъти теглото на тялото, когато човек слиза надолу по стълби.

Кои са първите признаци на ставните заболявания?

Първите симптоми обикновено са свързани с проявите на възпалението на ставите.

Към тях спадат:

болка;

оток;

ограничени движения;

повишаване на температурата в областта на ставата и др.

Освен това ставите могат да „чувстват“ времето, защото промените в атмосферното налягане се отразяват върху течността, която се намира в тях.

Известни са и редица заболявания на ставите, които протичат с особено силно изразена симптоматика. „Артрозата е болест, при която хрущялът не може да издържи на натоварването, на което е подложен поради най-различни причини“, коментира доц. Георгиев. Към тези причини освен затлъстяването спадат и:

травми;

различни съпътстващи заболявания;

генетична предразположеност и др.

Как да се грижим за ставите си?

Определено е необходим подходящ двигателен режим, лишен от екстремни натоварвания. Едни от най-рисковите за хрущялите спортове са футболът, ските, баскетболът и хандбалът. Рисков фактор от ежедневието, който може да увреди ставите, е честото извършване на различни усукващи и ротационни натоварвания като например многократното слизане от автомобила, с който се придвижваме през деня.

В този контекст, необходимо е натоварването върху ставите да бъде балансирано, за да може износването на хрущяла да се забави във времето.

Също така е добре да не разчитаме на хранителните добавки. Според доц. Георгиев човек е напълно способен да си набави нужните вещества за добро ставно здраве и чрез избора на подходящи храни. Например ценен източник на колаген е месото.

Гледайте видеото, за да разберете повече по темата.

