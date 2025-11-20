Костно-ставните инфекции са сред най-сериозните заболявания на опорно-двигателната система. Те често се развиват бавно, протичат с неспецифични симптоми и изискват навременна и точна диагностика, за да бъде лечението ефективно. Именно поради тази сложност, ранното откриване е ключово за предотвратяване на трайни увреждания.

В подкрепа на профилактиката и възможно най-ранната диагностика, УМБАЛ „Лозенец“ организира безплатни консултации за пациенти с костно-ставни инфекции на 4 декември 2025 г.. Инициативата е  част от Седмицата, посветена на здравето на опорно-двигателната система.

Снимка: Canva

Какво представляват костно-ставни инфекции?

Костно-ставните инфекции включват възпалителни процеси, причинени най-често от бактерии, по-рядко от вируси или гъбички. Те могат да засегнат:

 

Над 420 000 българи страдат от остеопороза

 

  • костите (остеомиелит)
  • ставите (септичен артрит)
  • протези и импланти (инфекции на ендопротези)

Възпалението може да се развие след травма, оперативна намеса, хронични рани, усложнена инфекция в организма или при отслабена имунна система.

Основният причинител на заболяването е бактерията Staphylococcus aureus, като по-рядко инфекцията се причинява от стрептококи, коли-бактерии, пневмококи и други микроорганизми. Бактериите имат два начина да навлязат в костта, вътрешен път, при който инфекцията се пренася с кръвния поток от отдалечено огнище, и външен път при нараняванията.

 

Стволови клетки от мастна тъкан могат да лекуват фрактури от остеопороза

 

Бактериите най-често изхождат от локални гнойни огнища като фурункули, карбункули, отит, синуит или зъбен абсцес и по кръвен път достигат костно-мозъчния канал. Достигналите костта микроби образуват първично гнойно огнище с натрупване на голямо количество гной, като отделни участъци от костта некротизират и се отделят от здравото костно вещество, формирайки костни секвестри. 

Видове костно-ставни инфекции

Според причинителите се различава неспецифичен остеомиелит и специфичен остеомиелит, като туберкулозен, бруцелозен, сифилистичен или актиномикозен.

Снимка: iStock

По начин на протичане се разграничават:

  • Свръхостра форма – протича с картината на сепсис
  • Остра форма – започва рязко с повишаване на температурата до 40°С, втрисане и отпадналост
  • Хронична форма – обикновено е вторична и се изявява с образуване на фистулни отвори

Срещат се и рядки хронични първични форми като абсцес на Броди и склерозиращ остеомиелит на Гаре.

Кои са рисковите фактори за развитие на костно-ставни инфекции

Рисковите фактори включват напредналата възраст, придружаващи заболявания, като съдови проблеми и диабет, чести инфекции в други органи на тялото, които достигат до костите по кръвен път, откритите наранявания и наличието на големи импланти до костта. Диабетиците могат да развият заболяването, ако имат рани по краката.

 

Нов метод за укрепване на костите помага при остеопороза

 

Заболяването се среща във всички възрасти, но най-често при деца, като при тях инфекцията най-често засяга дългите кости на краката и горната част на ръката, докато зрелите хора са предразположени към развитие на инфекция на прешлените.

Ранни симптоми, на които да обърнем внимание

Най-честите симптоми, които могат да наведат на мисълта за наличието на костно-ставна инфекция, са повишената температура, оток, повишена чувствителност или локална болка. При остра форма се наблюдава рязко повишаване на температурата до 40°С, втрисане, отпадналост, унесеност, учестен пулс, понижено артериално налягане и учестено дишане.

Видове лечение на костно-ставни инфекции

Основната цел на лечението при остеомиелит е стопиране на инфекцията и нейното разпространение, намаляване на риска от хронифициране на болестта, максимално запазване на функционалната активност на засегнатите структури и намаляване на риска от развитие на усложнения.

 

7 симптома на рак на костите, които често се пренебрегват

 

Медикаментозно лечение:

Лечението обикновено включва подходящи антибиотици, като в първите няколко дни или седмици те се прилагат интравенозно за постигане на по-бърз ефект, след което се преминава към перорална форма.  При подходящ терапевтичен план антибиотичното лечение често е напълно достатъчно за лечение на болестта, като резултатността на медикаментозното лечение е около 80%.

Снимка: Canva

Хирургично лечение:

Извършва се микробиологично изследване с антибиограма на материал взет от засегнатите тъкани, за да се определи чувствителността на конкретния бактериален агент към най-често използваните антибиотици и да се изготви подходящ индивидуален терапевтичен план. Хирургическото лечение включва удаление на инфицираните мъртви тъкани и кости, като при някои пациенти се изисква секвестректомия,  операция по удаление на некротизираните фрагменти на костта.

Защо е важна профилактиката

Усложненията, които могат да възникнат при една костна инфекция, са от общ и локален характер, като почти във всеки случай на доказан остеомиелит се налага хирургична интервенция с по-голям или по-малък обем.

Костно-ставните инфекции са едни от най-честите причини за ампутация на крайници, особено когато са съпроводени от придружаващи съдови заболявания и диабет.

В последно време се наблюдава тенденция към понижаване честотата на костните инфекции в развитите страни.

 

Диета при остеопороза: Как храната може да укрепи костите

 

Навременната диагностика и адекватното лечение са от ключово значение за предотвратяване на сериозни усложнения и запазване на качеството на живот на пациентите.

Безплатни консултации в УМБАЛ „Лозенец"

За да подпомогне ранната диагностика и профилактика, УМБАЛ „Лозенец" организира безплатни консултации за пациенти с костно-ставни инфекции през първата седмица на декември, посветени на профилактиката на опорно-двигателните заболявания.

Снимка: iStock

Прегледите ще се извършват от доц. Явор Григоров, д.м., ортопед-травматолог с дългогодишен опит в лечението на остеомиелит, и неговия екип от млади ентусиасти, лекари и студенти. УМБАЛ „Лозенец" е едно от малкото лечебни заведения в България, които разполагат с екип, специализиран в диагностика и лечение на костно-ставни инфекции.

Пациентите могат да се консултират при:

  • Продължителна болка в костите след травма или операция.
  • Подуване, зачервяване и повишена температура в областта на засегнатия крайник.
  • Наличие на фистули с неясен произход, незаздравяващи рани.
  • Съмнение или диагностициран остеомиелит.

Инициативата на УМБАЛ „Лозенец" предоставя ценна възможност за ранно откриване на проблеми и за получаване на експертно мнение от утвърдени специалисти в областта.

 

Лечение на остеопороза и подагра: Нов подход съчетава медицина, хранене и генетика

Практическа информация:

  • Дата: 4 декември 2025 г.
  • Място: Клиника по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Лозенец"
  • Записвания: 02/96 07 681

Грижата за здравето на опорно-двигателната система е ключова за активен и пълноценен живот,  затова навременната консултация със специалист е най-сигурната стъпка към възстановяване и движение без болка.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.