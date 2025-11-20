Костно-ставните инфекции са сред най-сериозните заболявания на опорно-двигателната система. Те често се развиват бавно, протичат с неспецифични симптоми и изискват навременна и точна диагностика, за да бъде лечението ефективно. Именно поради тази сложност, ранното откриване е ключово за предотвратяване на трайни увреждания.

В подкрепа на профилактиката и възможно най-ранната диагностика, УМБАЛ „Лозенец“ организира безплатни консултации за пациенти с костно-ставни инфекции на 4 декември 2025 г.. Инициативата е част от Седмицата, посветена на здравето на опорно-двигателната система.

Снимка: Canva

Какво представляват костно-ставни инфекции?

Костно-ставните инфекции включват възпалителни процеси, причинени най-често от бактерии, по-рядко от вируси или гъбички. Те могат да засегнат:

костите (остеомиелит)

ставите (септичен артрит)

протези и импланти (инфекции на ендопротези)

Възпалението може да се развие след травма, оперативна намеса, хронични рани, усложнена инфекция в организма или при отслабена имунна система.

Основният причинител на заболяването е бактерията Staphylococcus aureus, като по-рядко инфекцията се причинява от стрептококи, коли-бактерии, пневмококи и други микроорганизми. Бактериите имат два начина да навлязат в костта, вътрешен път, при който инфекцията се пренася с кръвния поток от отдалечено огнище, и външен път при нараняванията.

Бактериите най-често изхождат от локални гнойни огнища като фурункули, карбункули, отит, синуит или зъбен абсцес и по кръвен път достигат костно-мозъчния канал. Достигналите костта микроби образуват първично гнойно огнище с натрупване на голямо количество гной, като отделни участъци от костта некротизират и се отделят от здравото костно вещество, формирайки костни секвестри.

Видове костно-ставни инфекции

Според причинителите се различава неспецифичен остеомиелит и специфичен остеомиелит, като туберкулозен, бруцелозен, сифилистичен или актиномикозен.

Снимка: iStock

По начин на протичане се разграничават:

Свръхостра форма – протича с картината на сепсис

Остра форма – започва рязко с повишаване на температурата до 40°С, втрисане и отпадналост

Хронична форма – обикновено е вторична и се изявява с образуване на фистулни отвори

Срещат се и рядки хронични първични форми като абсцес на Броди и склерозиращ остеомиелит на Гаре.

Кои са рисковите фактори за развитие на костно-ставни инфекции

Рисковите фактори включват напредналата възраст, придружаващи заболявания, като съдови проблеми и диабет, чести инфекции в други органи на тялото, които достигат до костите по кръвен път, откритите наранявания и наличието на големи импланти до костта. Диабетиците могат да развият заболяването, ако имат рани по краката.

Заболяването се среща във всички възрасти, но най-често при деца, като при тях инфекцията най-често засяга дългите кости на краката и горната част на ръката, докато зрелите хора са предразположени към развитие на инфекция на прешлените.

Ранни симптоми, на които да обърнем внимание

Най-честите симптоми, които могат да наведат на мисълта за наличието на костно-ставна инфекция, са повишената температура, оток, повишена чувствителност или локална болка. При остра форма се наблюдава рязко повишаване на температурата до 40°С, втрисане, отпадналост, унесеност, учестен пулс, понижено артериално налягане и учестено дишане.

Видове лечение на костно-ставни инфекции

Основната цел на лечението при остеомиелит е стопиране на инфекцията и нейното разпространение, намаляване на риска от хронифициране на болестта, максимално запазване на функционалната активност на засегнатите структури и намаляване на риска от развитие на усложнения.

Медикаментозно лечение:

Лечението обикновено включва подходящи антибиотици, като в първите няколко дни или седмици те се прилагат интравенозно за постигане на по-бърз ефект, след което се преминава към перорална форма. При подходящ терапевтичен план антибиотичното лечение често е напълно достатъчно за лечение на болестта, като резултатността на медикаментозното лечение е около 80%.

Снимка: Canva

Хирургично лечение:

Извършва се микробиологично изследване с антибиограма на материал взет от засегнатите тъкани, за да се определи чувствителността на конкретния бактериален агент към най-често използваните антибиотици и да се изготви подходящ индивидуален терапевтичен план. Хирургическото лечение включва удаление на инфицираните мъртви тъкани и кости, като при някои пациенти се изисква секвестректомия, операция по удаление на некротизираните фрагменти на костта.

Защо е важна профилактиката

Усложненията, които могат да възникнат при една костна инфекция, са от общ и локален характер, като почти във всеки случай на доказан остеомиелит се налага хирургична интервенция с по-голям или по-малък обем.

Костно-ставните инфекции са едни от най-честите причини за ампутация на крайници, особено когато са съпроводени от придружаващи съдови заболявания и диабет.

В последно време се наблюдава тенденция към понижаване честотата на костните инфекции в развитите страни.

Навременната диагностика и адекватното лечение са от ключово значение за предотвратяване на сериозни усложнения и запазване на качеството на живот на пациентите.

Безплатни консултации в УМБАЛ „Лозенец"

За да подпомогне ранната диагностика и профилактика, УМБАЛ „Лозенец" организира безплатни консултации за пациенти с костно-ставни инфекции през първата седмица на декември, посветени на профилактиката на опорно-двигателните заболявания.

Снимка: iStock

Прегледите ще се извършват от доц. Явор Григоров, д.м., ортопед-травматолог с дългогодишен опит в лечението на остеомиелит, и неговия екип от млади ентусиасти, лекари и студенти. УМБАЛ „Лозенец" е едно от малкото лечебни заведения в България, които разполагат с екип, специализиран в диагностика и лечение на костно-ставни инфекции.

Пациентите могат да се консултират при:

Продължителна болка в костите след травма или операция.

Подуване, зачервяване и повишена температура в областта на засегнатия крайник.

Наличие на фистули с неясен произход, незаздравяващи рани.

Съмнение или диагностициран остеомиелит.

Инициативата на УМБАЛ „Лозенец" предоставя ценна възможност за ранно откриване на проблеми и за получаване на експертно мнение от утвърдени специалисти в областта.

Практическа информация:

Дата: 4 декември 2025 г.

Място: Клиника по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Лозенец"

Записвания: 02/96 07 681

Грижата за здравето на опорно-двигателната система е ключова за активен и пълноценен живот, затова навременната консултация със специалист е най-сигурната стъпка към възстановяване и движение без болка.

