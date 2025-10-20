По повод Световния ден за борба с остеопорозата, който се отбелязва на 20 октомври, експерти предупреждават, че повече от 420 000 българи живеят със заболяването, като жените представляват 80,4% от случаите, а мъжете 19,6%.

Ежедневно в страната се регистрират около 150 счупвания, причинени от крехки кости, или по шест фрактури на час.

Остеопороза има тежки последици

Въпреки че остеопорозата засяга милиони хора по света, заболяването често остава недиагностицирано и нелекувано. Особено тревожен е фактът, че до 80% от пациентите с остеопоротични фрактури не получават адекватна диагноза и лечение след първото счупване.

Снимка: Canva

Последствията от това бездействие включват инвалидизация, хронична болка, повишен риск от нови фрактури и преждевременна смърт. Заболяването създава сериозна икономическа тежест както за семействата на пациентите, така и за здравните системи.

Според данни на Международната фондация по остеопороза (МФО), над 11% от българските жени и повече от 4% от мъжете на възраст над 50 години ще получат бедрена фрактура през живота си. Този вид счупване е най-опасният и може да има фатални последствия. Прогнозите са, че поради застаряването на населението броят на счупванията в България ще нарасне през следващите десет години.

България изостава при диагностиката остеопороза

Преките разходи за остеопоротични фрактури у нас достигат приблизително 4,2% от общите разходи за здравеопазване. Страната ни обаче остава на едно от последните места в Европейския съюз по изследване на костната плътност чрез остеодензитометрия (DXA).

Една от основните причини е, че това изследване не се заплаща от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). В резултат 239 000 българки остават нелекувани след първата фрактура, сочат данни на МФО.

Как да разпознаем остеопорозата

Най-честите симптоми на остеопорозата включват намаляване на ръста, остра болка в гърба и прегърбване. Изследването с DXA скенер е най-добрият начин за диагностициране на заболяването. Процедурата е безболезнена, продължава около 20 минути, а лъчевото натоварване е изключително ниско – едва 3 до 5 микросиверта при изследване на лумбалните прешлени. За сравнение, при полет от Европа до Северна Америка човек получава доза радиация от 60 микросиверта.

Снимка: Getty Images/Guliver Photos

Ранното диагностициране е ключово за отлагане на последствията от загубата на костна маса и осигуряване на по-ефективно лечение.

Комплексен подход към терапията на остеопорозата

Лекарствената терапия е важен елемент от лечението, но трябва да се допълва от здравословно хранене, достатъчен прием на витамин D и калций, както и редовна физическа активност. Пациентите с остеопороза трябва стриктно да следват препоръките на своя лекар за успешно справяне с проблема.

Опасността от пренебрегваното костното здраве

Тазгодишният Световен ден за борба с остеопорозата протича под надслов „Това е неприемливо! Да спрем да пренебрегваме костното здраве". Кампанията има за цел да насочи вниманието към липсата на достатъчна превенция и грижа.

Снимка: Canva

„Във времена, когато вече имаме достатъчно добри диагностични инструменти и ефективни лечения, е недопустимо здравните власти да продължат да бездействат. Населението в световен мащаб продължава да застарява, което може да доведе до увеличение на честотата на фрактурите. Ето защо остеопорозата трябва да бъде приоритет във всички етапи на живота – от поддържане на доброто костно здраве през младостта, до адекватните грижи за пациентите, преживели остеопоротична фрактура", призовават от МФО.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.