Има битки, които човечеството води от векове. Някои сме спечелили, други тепърва ще печелим. Но най-важните винаги са онези, които водим за живот. За смисъла да бъдем тук. За усмивката на дете, за прегръдката на любим човек, за изгрева, който искаме да видим отново.

Днес ще говорим за едно такова изпитание – тихо, упорито, изпълнено със страх, но и с невероятна сила, изпитание за милиони жени, а всъщност и за техните семейства, приятели, обществото. На 19 октомври, вниманието на здравната общност е насочено към едно от най-често срещаните онкологични заболявания, ракът на гърдата. За радост, днес това не е фатална диагноза, защото медицината има решения.

Така мисли и Венелина Николова, диагностицирана с рак на гърдата. „Това, което ме е водило в моя житейски път, е че няма невъзможни неща. Аз вярвам, че човек с подкрепа, с помощта на други хора, винаги може да се справи с всички предизвикателства“, казва тя.

„Когато разбрах за тази диагноза, не я приех като диагноза на обреченост. Приех я като нещо нормално, което може да ми се случи, през което ще премина в даден период от време. Но в никакъв случай не съм си помисляла, че това е последното нещо, което ще ми се случи. Не се предадох и всичко минаваше, все едно беше написано по учебник“, споделя Даниела Джунова, която също се сблъсква с коварната диагноза.

„Нагласата за начина, по който ще протече дадено лечение, е много важна. Много важна роля играе съзнанието върху тялото на човека. И аз това го установих с всяка химиотерапия. Никога не съм имала проблеми след химиотерапия. Продължих да върша ежедневните си нужди, ангажементи и всичко, което съм вършила преди тази диагноза. Дори за миг не съм се замисляла, че трябва да променя нещо от живота си, защото съм диагностицирана с рак на гърдата“, допълва тя.

