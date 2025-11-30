Андреа Коцинова е едва на 18, но зад гърба си има повече падания и изправяния, отколкото мнозина за цял живот. Тя е част от националния отбор по сноуборд и едно от лицата на новото поколение български спортисти, които вярват, че духът е по-силен от обстоятелствата.

Качва се на сноуборда, когато е само на 8, а на 9 вече лети по пистите, водена от силата на мечтите. Днес зад името ѝ стоят десетки медали от национални и международни състезания. Но зад всеки успех стои история, която не се вижда от подиума.

Пътят, който изминава до момента, е пример за талант, отдаденост и дисциплина. Стъпва на сноуборда на 8. За период от 10 години повече от три пъти се превръща в шампион на България.

Как започва спортната ѝ кариера?

„За съществуването на сноуборда като професионален спорт разбрах на 6“, припомня си Андреа.

И допълва: „Първото ми стъпване на сноуборд беше 2014 година, зимата, след рождения ми ден“. Успява да събере необходимите средства, сдобива се с първия си сноуборд и се качва на него още докато е вкъщи. Една седмица по-късно се озовава в планината.

„Усещането, когато се качих за първи път, беше все едно... винаги преди това съм го правила“, казва младата спортна надежда.

Колко важно е семейството в изграждането на състезателния характер?

„Шампионската психика я носиш, може би, но със сигурност е нещо, което се изгражда и се развива в годините“, на мнение е майката на Андреа, Надежда Михайлова–Коцинова.





„Шампионската психика наистина се изгражда, но ако не работиш върху нея всеки ден е нещо, което можеш да загубиш, нещо, което може да те потопи или да те вдигне много нависоко, откъдето се пада лесно“, допълва баща ѝ – Николай Коцинов.

Родителите описват дъщеря си като много дейна. Прави им впечатление, че не започва да ходи, а директно да тича. На много ранна възраст в стаята ѝ се появява шведска стена, която тя изкачва с лекота.

„Първото ми впечатление от Андреа беше свързано с това, че ми се стори изключително ведро дете, но в същото време и доста сериозна, което не е характерно за човек на нейната възраст, но може би това е свързано с вътрешната дисциплина, която позволява на един мечтател да превърне своите мечти в реалност“, споделя водещият на актуалното предаване „120 минути“ , Светослав Иванов.

Пътят към мечтите е осеян с болка, препятствия и контузии

„Едно от екстремните неща, които практикувам сега, и този сезон, е карането на сноуборд със счупена капачка на едното коляно, разкъсани връзки на другото коляно и оперирано рамо. Със сигурност това не е едно от най-безопасните неща, които правя. Но, генерално, ако дадено нещо вдига адреналина, то аз най-вероятно съм там“, казва Андреа Коцинова.





„Болката е единственото нещо, което няма да ти изневери. Лягаш си с нея, събуждаш се с нея, там е постоянно, независимо дали я искаш или не. Но никога не ме е спирала да подкрепям отбора си, да се развивам, защото знам, че тя така или иначе ще бъде там, така че просто трябва да преодолееш и да продължиш да работиш над финалната цел“, допълва тя.

Не крие, че още от малка си представя, че пътят ще бъде дълъг и осеян с трудности и именно тази вътрешна нагласа стои в основата на израстването ѝ. А майка ѝ, баща ѝ, брат ѝ Андрей и сестра ѝ София, са опората, която я поддържа изправена.

Как младата сноубордистка вижда бъдещето си?

„От настоящия момент напред си се представям завършила успешно образование, университет. Развила се още в спорта. И тъй като нашата дисциплина в момента е застрашена от премахване от Олимпиадата, от зимните Олимпийски игри, силно се надявам това да не се случи, за да мога да взема участие и там“, споделя плановете си Андреа Коцинова.

