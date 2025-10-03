България заема едно от последните места в Европейския съюз по физическа активност на населението. Докато в страни като Швеция, над 22% от хората редовно посещават фитнес центрове, у нас този процент едва достига 5-7%. Зад тези цифри се крие тревожна реалност, заседналият начин на живот се превръща в тиха епидемия, която застрашава здравето на хиляди българи.

За проблемите и решенията разговаряме с Ивана Петрова и Светослав Чанков от Българската асоциация за здраве и фитнес (БАЗФ), организация, която обединява над 40-60 активни членове от индустрията и работи за популяризирането на здравословния начин на живот.

Тревожна статистика и липса на спортна култура

Снимка: bTV Media Group

„По отношение на спортната активност, ние сме един от най-изостаналите сектори в целия Европейски съюз. За съжаление, в България няма точна статистика колко хора редовно тренират, но по наши данни, ориентировъчно между 5 и 7% от населението тренират редовно“, обяснява Чанков.

За сравнение, в Швеция, която е лидер в ЕС, между 20% и 22% от населението членува във фитнес центрове или студиа.

Положителни тенденции и възраждане на спортната култура

Въпреки мрачната картина, след пандемията се наблюдава постепенно възраждане на интереса към спорта. Една от най-големите положителни тенденции е нарастващият брой млади хора, които тренират.

„Една от добрите тенденции, които наблюдаваме, е, че все повече млади хора на възраст от 14 до 24 години посещават фитнес центрове и студия. Те са любознателни, искат да знаят и да се учат. Надявам се, че те ще изградят култура, която ще предадат и на следващите поколения“, споделя с надежда Чанков.

Той обяснява, че спортната традиция в България е била прекъсната, но сега се възражда.

„Аз виждам една прекъсната нишка между поколенията. Някога спортът беше важен... За съжаление, в момента много деца в училище гледат как да се измъкнат от часовете по физическо. Сега обаче спортната култура се възражда, насочена най-вече към фитнеса, и това е една добра тенденция.“

Проблемът с нерегулираната професия на треньорите

Все повече хора осъзнават връзката между движението и здравето. Те се обръщат към фитнес клубовете не само за добра форма, но и за да подобрят състояния като преддиабет, сърдечно-съдови проблеми и затлъстяване.

Снимка: iStock

Българската асоциация за здраве и фитнес (БАЗФ) предлага услугите на професионални инструктори, способни да изготвят специализирани програми за хора с различни здравословни проблеми. Проблемът обаче е в липсата на държавна регулация.

В България няма изискване за квалификация, за да работиш като фитнес треньор. Всеки може да се занимава с тази професия, което е особено тревожно, тъй като треньорите са като „полулекари“, отговорни за здравето на хората. Ето защо БАЗФ си поставя за цел да се създаде и регистрира публичен регистър на професионалните треньори, за да стане задължително те да бъдат квалифицирани.

Как да изберем квалифициран треньор?

Докато това се случи, потребителите трябва да са внимателни. Тъй като няма публичен регистър, в който да се провери дали един треньор е лицензиран, експертите съветват да:

Търсите препоръки от лекар или от други хора, които вече са работили с конкретния треньор.

Проверявате мненията в социалните мрежи.

Търсите цялостен подход. Идеалният вариант е да се работи в екип от професионалисти – диетолог и квалифициран треньор.

BeActive Day – инициатива за промяна

БАЗФ не само говори за проблемите, но и работи активно за тяхното решаване. Основна инициатива на организацията е BeActive Day, спортен празник, който за четвърта поредна година се организира съвместно с европейската асоциация EuropeActive.

Снимка: bTV Media Group

„Тази година фокусът ни със събитието BeActive Day беше върху това как редовната физическа активност води до превенция и лечение на много заболявания, включително онкологични. Вече има много проучвания и статистики, които показват как активният начин на живот и спортът помагат на много хора за облекчаване на болки и симптоми“, разказва Ивана Петрова.

Събитието е част от Европейската седмица на спорта и се провежда едновременно в няколко държави с цел да вдъхнови повече хора да бъдат активни. Тази година инициативата в България значително разшири своя обхват. Организирани са основна сцена с разнообразни фитнес активности под ръководството на професионални инструктори, специализирана зона за деца с адаптирани тренировки и игри, както и образователна програма с лекции за здравето.

Допингът новата заплаха за здравето на младите

Друга важна инициатива, по която работи БАЗФ, е антидопинговата кампания BeClean BeFit в партньорство с организации от Македония, Сърбия и Гърция. Основната цел е да се противодейства на все по-голямата употреба на допинг медикаменти сред младите хора, които търсят бързи и видими резултати.

„За съжаление, на Балканите тази тема е много слабо развита, а в България дори не е криминализирана“, обясняват Петрова и Чанков. Допинг препаратите, като стероиди и анаболи, често се продават свободно, без сериозни наказания за разпространителите. Най-голямото притеснение е, че тези продукти се разпространяват често от самите треньори, които печелят значителни суми от това.

Допингът не се ограничава само до стероидите. Той обхваща широк спектър от медикаменти, включително диуретици и различни хормони, създадени за терапия и лечение на заболявания. Когато се използват от здрави хора, предозирани и без медицински контрол, тези препарати нанасят необратими вреди, от увреждане на сърцето и белите дробове до фатален край.

Движението като лекарство за тялото и ума

В един натоварен свят, изпълнен със стрес, физическата активност не е само средство за физическо здраве. Редовната физическа активност намалява симптомите на депресия и тревожност, понякога със съпоставими ефекти с психотерапия или медикаментозна терапия.

„Дори да се чувстваш уморен и стресиран от работа, фитнесът е мястото, където отиваш, за да си изкараш удоволствие. Когато започнеш да тренираш, забравяш за абсолютно всички проблеми. Дори 15 минути кардио на пътеката през зимата веднага ще те накарат да се почувстваш по-добре. Физическата активност влияе най-вече на стреса, на негативните емоции и на съня“, обяснява Ивана Петрова.

Снимка: iStock

Много от членовете на БАЗФ предлагат и различни групови активности, като походи, спортни лагери и групови занимания на открито, насърчавайки общност и запознаване с нови хора, което подпомага както физическото, така и менталното здраве.

Първата стъпка е най-важната

Според Светослав Чанков от Българската асоциация за здраве и фитнес (БАЗФ), най-важното е да направим първата крачка и да бъдем търпеливи. Дори кратки разходки или 30 мин. колоездене на ден са чудесен старт.

Чанков обяснява, че много хора се отказват бързо, защото не виждат резултати веднага и нямат подкрепа. Липсва културата, в която някой да ги посрещне във фитнеса, да ги насочи и да им помогне да избегнат контузии или претоварване. За да се преодолее това, той съветва да се търси мотивация и подкрепа. Някои от членовете на БАЗФ предлагат безплатни пробни тренировки със сертифициран треньор, който може да помогне с първите стъпки и да поддържа мотивацията.

Нужда от държавна стратегия

Според експертите от БАЗФ българите не са достатъчно информирани за сериозните рискове от недостатъчната физическа активност. Необходимо е да се създаде държавна стратегия за развиване на фитнес индустрията, тъй като тя е ключова област. Фитнесът е превенция на здравето и при стимулиране на населението да тренира редовно, социално, данъчно и по друг начин, сериозно ще се облекчи бюджетът за здравеопазване.

За БАЗФ, която обединява над 1600 регистрирани фирми в сектор „Спорт" и над 25 000 заети лица в индустрията, битката за здравето на българите продължава. С инициативи като BeActive Day, антидопинговата кампания и усилията за регулация на професията, асоциацията работи за бъдеще, в което движението е не изключение, а рутина в живота на всеки.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.