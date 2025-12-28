Аутизмът е невроразвитийно разстройство, което засяга начина, по който детето общува, взаимодейства със света и изгражда социални връзки. Обикновено се проявява в ранна детска възраст, като симптомите могат да варират, от трудности в речта и социалния контакт до поведенчески промени и регрес в вече усвоени умения.

По данни на Световната здравна организация, едно от всеки 100 деца по света е в аутистичния спектър, статистика, зад която стоят хиляди лични истории, изпълнени с тревога, адаптация и битка за бъдеще.

Една от тези истории е на Гергана Георгиева, 38-годишна майка от София, която описва себе си като социална, позитивна и дейна. До момента, в който животът ѝ поема в неочаквана посока. След като синът ѝ Радослав преминава през нормални етапи на развитие, малко преди да навърши две години, семейството се сблъсква с рязък регрес и последвалата диагноза детски аутизъм.

От този момент ежедневието на Гергана се пренарежда изцяло, около терапии, специалисти и непрекъсната грижа, но и около малките победи, които за други семейства остават незабележими. Това е разказ за една майка, която се превръща в най-важния терапевт, защитник и глас на детето си – и за реалността, в която живеят хиляди български семейства.

Как семейството разбира, че синът им е „различен“?

„Нашият син мина през всичките етапи, както всяко едно дете в норма – прохождане, гуканията ги имаше, всичко си беше да кажем окей. До един момент, в който вече на година и 10 месеца започна регреса. Той започна да губи очен контакт, спряха звуците и гуканията, не се обръщаше вече на име и оттам дойде шокът“, започва разказа си Гергана Георгиева.

Описва началото на челния сблъсък с проблема като попадане в задънена улица. След поредица от консултации с различни специалисти, синът на Гери се сдобива с диагнозата детски аутизъм.

За съжаление, много хора се отдръпват от семейството на Гери. Въпреки тежките емоционални моменти и различните психологически етапи, през които преминават двамата родители, и за миг не се отказват от детето си, полагайки огромни грижи и наблягайки върху неговите социални-комуникативни умения.

През какви препятствия преминават родителите на деца с аутизъм?

Ежедневието на родителите се превръща в непрестанно посещение на различни терапии. Грижата за детето изисква контакт с логопед, психолог, ерготерапевт и др. Положителните резултати не закъсняват.

„Забелязвам при Ради, че всеки един ден той прави нещо ново. За хората, които имат деца в норма, това са неща, които се случват по подразбиране, но когато се сблъскаш с нашия свят, виждаш че всяко нещо е плод на много труд“, казва Гергана.

Тя става 24-часов личен асистент на Радослав, каквито са и много други родители на деца в подобно положение. Те споделят, че макар и нелипсваща, подкрепата от държавата определено не е достатъчна.

„Искам да благодаря на всички тези хора, които през годините даряват и чрез тяхното добро сърце и чрез тяхната финансова помощ, ние можем чрез кампанията „Българската Коледа“ да си помогнем за част от терапиите, които посещават децата ни и с които те определено постигат много добри резултати и се развиват в перспектива“, казва Гергана.

