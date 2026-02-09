Бъбреците са жизненоважни органи, които често остават извън обсега на вниманието ни, докато не се появят проблеми. Хроничната бъбречна увреда може да настъпи тихо, подмолно и коварно. Обикновено тя няма явни симптоми и това я прави трудна за разпознаване преди появата на усложнения.

Въпреки това съществуват начини, чрез които можем да установим наличието на бъбречен проблем преди значителната му прогресия. Кои са те? Коментираме с нефролога д-р Снежина Маджарска.

Тя завършва медицина в Медицински университет – София. От декември 2024 г. придобива специалност нефрология. Има сертификати от Училище по абдоминален ултразвук и доплер от БАУМ. Практикува в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.

Кога се развива хронично бъбречно заболяване?

Хроничното бъбречно заболяване се дефинира като група от заболявания, при които е налице трайно увредена бъбречна функция над 3 месеца.

Снимка: bTV Media Group

„До хронично бъбречно заболяване могат да доведат много различни заболявания, които първо могат да протекат като остри, след което да хронифицират. Най-често хронично бъбречно заболяване се развива вследствие на други заболявания като захарен диабет, артериална хипертония“, заявява в „Подкаст за здраве“ д-р Снежина Маджарска.

И допълва, че увреждането може да настъпи и като следствие от бъбречни заболявания като гломерулонефрити, различни генетични заболявания и дори злоупотреба с лекарства, например нестероидни противовъзпалителни средства.

Не трябва да се подценява и безсимптомния ход на хроничната форма на бъбречните заболявания. „До много напреднала фаза хората много често не усещат симптоми“, акцентира нефрологът.

Как да се предпазим от заболяването?

Хората, които имат доказан риск от настъпване на бъбречна увреда са диабетиците, хипертониците, хората с високи стойности на пикочната киселина.

„Те, по определени схеми, трябва всяка година, дори и многократно в годината, да се проследвяват. Базови изследвания като обикновена урина, утайка, креатинин, са почти достатъчни“, казва д-р Маджарска. При захарния диабет може да бъде установено наличие на белтък в урината.

Ако причината за заболяването е генетично заболяване, специалистите съветват своевременното провеждане на генетични тестове. Това е важно за предотвратяване на развитието на заболяването още в ранен етап.

Снимка: bTV Media Group

Безспорно важен за бъбречното здраве е здравословният начин на живот. Обикновено той включва:

преустановяване на тютюнопушенето;

поддържане на нормално телесно тегло;

редовна физическа активност;

рационално и разнообразно хранене.

Необходим е прием на адекватно количество вода, съобразено с възрастта и телесното тегло.

Препоръчително е всеки здрав човек да проверява бъбреците си при нефролог поне веднъж годишно, а при рисковите групи бъбречната функция трябва да бъде оценявана на всеки три месеца.

Кои са признаците на заболяването?

Ако се появят симптоми, те зависят пряко от причината, довела до развитие на бъбречното заболяване. Клиничната картина включва:

високо кръвно налягане;

поява на отоци;

болка в бъбреците.

В по-напредналите фази, симптомите се развиват като последствие от усложненията на хроничното бъбречно заболяване. Понякога се наблюдават:

анемичен синдром;

нарушение в обмяната на калция, фосфора, калия, натрия;

силна отпадналост;

гадене;

безапетитие;

задух при движение.

Навременното поставяне на диагноза може да съхрани бъбреците. При пациенти в напреднали статии на бъбречна недостатъчност, лечението включва трансплантация на донорски бъбрек.

Цялото интервю с д-р Снежина Маджарска пред Ралица Стефанова гледайте във видеото.