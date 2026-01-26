Уврежданията на ставите са сред водещите причини за болка, ограничена подвижност и влошено качество на живот. В продължение на години лечението им се свързва с тежки операции, продължително възстановяване и сериозен страх у пациентите.

Днес обаче съвременната ортопедия предлага значително по-щадящи, ефективни и персонализирани решения. Благодарение на напредъка в хирургичните техники, новите материали и използването на изкуствен интелект, смяната на става вече не означава месеци на обездвижване и болка, а по-бързо връщане към активен живот.

Всички тези теми коментираме с проф. д-р Васил Яблански, дм в „Подкаст за здраве“. Той е български гръбначен хирург, началник на клиника по „Ортопедия и травматология“ в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда. Той е сред топ професионалистите в костно-ставната хирургия в света.

Снимка: bTV Media Group

Проф. Яблански е сред първите лекари в България, който въвежда съвременната сколиозна хирургия като рутинно лечение на гръбначни изкривявания с над 45 градуса сколиотични кривини. Има тясна специализация в областта на ендопротезирането.

Защо ни болят ставите?

Причините за неприятното усещане могат да бъдат най-разнообразни:

заболявания на ставите като вродени деформации

системни заболявания като артрит или асептична некроза на бедрената кост

износване на ставите с напредване на възрастта.

Увеличаването на продължителността на живота е друг фактор, който благоприятства износването на ставите.

Сред факторите за увреда на ставите, за които не се замисляме толкова често, се нарежда и COVID-19. Днес се знае, че използваните за лечение по време на пандемията стероидни препарати могат да увредят кръвоснабдяването в определени зони – например зоната на тазобедрената става.

„И като последствие сега, след като премина тази вълна, вече имаме като по-късно усложнение развиването на заболяването асептична остеонекроза в областта на, най-често, тазобедрената става“, заявява в „Подкаст за здраве“ проф. Васил Яблански. По думите му това е една от причините за нуждата от смяна на ставата.

Обичат ли ставите движението?

„Подходящото движение е винаги полезно. Имам предвид движение без екстремно натоварване; движение, системно прилагано в разумни граници“, на мнение е проф. Яблански. Той посочва конкретни спортове, чиято динамика и интензитет отговарят идеално на това условие:

Снимка: bTV Media Group

джогинг;

плуване;

разходки.

Спортовете като вдигане на тежести, футболът и карането на ски могат да нанесат поражения върху костно-ставния апарат и поради тази причина упражняването им трябва да бъде ограничено и внимателно контролирано.

„При хора, които са в по-напреднала възраст, системните упражнения, свързани с поддържането на обема на движенията в една става са изключително полезни“, казва специалистът.

Какво е приложението на изкуствения интелект в ортопедията и травматологията?

Сложните статистически модели и непрекъснатото усъвършенстване на технологиите правят изкуствения интелект ценен съюзник в диагностиката на редица заболявания. „Установява се, на база на проучвания, че той понякога е дори по-прецизен в скрининговите програми, при които проверяваме за наличие на заболявания“, казва проф. Яблански.

Въпреки огромната роля на изкуствения интелект и улеснението, което той носи, човешкият фактор все още си остава незаменим. „Медицината може би ще бъде един от последните сектори, в които човешкият фактор ще бъде отстранен“, на мнение е специалистът.

Според проф. Яблански иновациите в ортопедията могат да се разделят на 2 основни групи: първата – свързана с разработването на нови материали и техническите похвати при извършването на операциите и втората – напредъкът в медицината като цяло.

Това прави интервенциите изключително щадящи, а пациентите – по-спокойни и сигурни в положителния резултат от проведеното лечение. „Те още на същия ден виждат, че могат да станат, което е прогрес на медицината, на хирургичната техника, на самата сръчност на хирургичните екипи“, коментира експертът.

При планирането на операции често се използват и триизмерни модели. В ортопедията, предварителната визуализация на ставата на пациента може да повиши ефективността на интервенцията. Тази технология участва и в изграждането на индивидуални стави, персонализирани за конкретния пациент.

Що е то ортобиология?

Ортобиологията е едно от най-бързо развиващите се направления в ортопедията и травматологията.

Тя обединява методи, при които се използват собствени биологични тъкани на пациента като кръв, костен мозък или мастна тъкан с цел стимулация на естествените регенеративни процеси в костно-ставната система.

Тя не замества хирургичното лечение, но го допълва и разширява. Методите на ортобиологията гравитират около персонализираната медицина, така че терапията да се адаптира съобразно конкретния пациент.

Цялото интервю с проф. Васил Яблански пред Ралица Стефанова гледайте във видеото.