Ендометриозата е хронично състояние, което засяга милиони жени по света и често остава недиагностицирано. Болката, нарушенията в менструалния цикъл и проблемите с плодовитостта могат да окажат значително влияние върху ежедневието и качеството на живот на засегнатите жени.

В този контекст ранната диагностика и редовните прегледи са ключови за ефективното управление на заболяването.

Темата коментираме заедно с Катерина Иванова в „Подкаст за здраве“. Тя е управител на фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве“.

Какво представлява ендометриозата?

„Ендометриозата е състояние, при което тъкан, подобна на маточната лигавица, се разпространява извън нея. Може да се разпространи най-често в репродуктивните органи на жената, яйчниците, фалопиевите тръби, но също така и по други органи като червата, белите дробове, уринарния тракт и в много редки случаи се открива дори в мозъка, в сърцето и в други отдалечени органи, но това са единици в световен мащаб“, обяснява Иванова.

Снимка: bTV Media Group

Въпреки че ендометриозата е известна от над 150 години, точната причина за възникването ѝ остава неясна. Съществуват над 7 теории, като най-разпространената е асоциирана с ретроградната менструация, връщане на менструална кръв по тръбите към коремната кухина.

„Но тази теория не обяснява напълно появата на ендометриозата, защото при много жени има такава ретроградна менструация, но не всички те имат ендометриоза“, казва Катерина Иванова. И допълва: „Една от девет или дори една от осем жени в световен мащаб има ендометриоза. Това е почти толкова често срещано, колкото диабета сред възрастното население на света“.

Важно е да се знае, че заболяването може да се прояви още в тийнейджърските години и не е характерно само за възрастни жени.

Какви са симптомите на ендометриозата?

Симптомите са разнообразни и често неспецифични, което затруднява ранното разпознаване:

силна менструална болка

обилно менструално кървене

болка при уриниране

запек или диария

намален апетит

кръв в урината

„Ако жената има ендометриоза в диафрагмата или около белите дробове, това може да причини болка в дясното рамо, която е много силно изразена, в дните на нейната менструация“, допълва Катерина Иванова.

Ясен сигнал за проблем е повторяемостта на симптомите около менструацията, което налага консултация със специалист.

Какви са начините за профилактика и ранна диагностика?

„Това, което препоръчват лекарите, е година, година и половина след настъпването на първата менструация, момичето да посети акушер-гинеколог“, акцентира експертът.

Въпреки че няма надеждна превенция, ранната диагностика е ключова. Лекувана навреме, ендометриозата може да бъде контролирана и да се избегне засягане на други органи. Редовните гинекологични прегледи играят съществена роля.

Как ендометриозата влияе върху репродуктивните способности?

Ендометриозата може да засегне фертилитета на жената по няколко начина. Най-често проблемът се появява, когато ендометриозната тъкан засяга яйчниците, като води до образуване на кисти или нарушаване на нормалната овулация.

Също така, засягането на фалопиевите тръби може да попречи на срещата между яйцеклетката и сперматозоида, а образуването на сраствания в малкия таз допълнително усложнява забременяването.

Снимка: bTV Media Group

Жените с ендометриоза често имат проблеми с забременяването, особено при засягане на яйчниците и фалопиевите тръби. По данни на Световната здравна организация, около 30–50% от жените с ендометриоза срещат трудности с постигането на бременност.

Ранното откриване и навременното лечение са от ключово значение. Минимално инвазивни хирургични процедури като лапароскопия могат да премахнат засегнатите участъци и да подобрят функцията на репродуктивните органи. Допълнително, подходящата медикаментозна терапия и редовното наблюдение от гинеколог увеличават шансовете за успешна бременност.

Специалистите препоръчват редовни гинекологични прегледи, особено за жени, които планират бременност, както и проследяване на симптомите като менструална болка, нередовни цикли или хронична тазова болка. Освен това, при жени с известна ендометриоза, планирането на бременността не трябва да се отлага, тъй като въздействието върху фертилитета може да се увеличи с напредване на заболяването.

Навременното лечение и внимателното наблюдение дават възможност на повечето жени с ендометриоза да имат нормална бременност, като същевременно се намалява рискът от настъпване на усложнения, включително репродуктивни такива.

Цялото интервю с Катерина Иванова пред Ралица Стефанова гледайте във видеото.