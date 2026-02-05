Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве" получи широка обществена подкрепа за инициативата си ендометриозата и аденомиозата да бъдат включени като приоритетни хронични заболявания в Националната програма за превенция на хронични и незаразни болести (ХНБ) 2026-2030 г.

Становището на фондацията е подкрепено публично от четири неправителствени организации, Български фонд за жените, Фондация „Инициаторките", Фондация WomanUp и Българска платформа към Европейско женско лоби, които изпратиха официални писма в тази насока.

Заболявания, които засягат милиони жени

Ендометриозата е хронично възпалително заболяване, което засяга 1 от 9 жени в репродуктивна възраст в световен мащаб. Заболяването често започва в първите години след настъпване на менструацията и влияе не само върху репродуктивните способности на жените, но и върху цялостното им качество на живот.

Снимка: Canva

Аденомиозата също може да се прояви още в пубертета. Тя причинява непоносими болки по време на менструация, умора, гадене, повръщане, а в някои случаи може да доведе до припадъци. Въздействието на заболяването е комплексно, засяга както физическото здраве, така и психоемоционалното благоденствие на момичетата и жените.

При много пациентки симптомите продължават и след 45-годишна възраст, което води до хронична болка. Когато диагнозата се забави, чувството за безнадеждност може да доведе до депресия. Според официалната статистика времето до поставяне на диагноза е между 7 и 10 години в световен мащаб. Това са години, прекарани в липса на отговори, самота, силни болки и необясними симптоми.

Защо е необходима промяна

Силната менструална болка и съпътстващите симптоми често биват подценявани и стигматизирани. Пътят на пациентката до адекватна медицинска помощ е труден, дълъг и скъп. Диагнозата се забавя с години поради липсата на достатъчно специалисти, които да разпознаят симптомите и да диагностицират заболяването навреме.

В спешните отделения липсват протоколи за реакция при силна менструална болка, а достъпът до добър специалист в малките градове и села е силно ограничен.

Снимка: Canva

Целта на Фондация „Ендометриоза и репродуктивно здраве" е да се приемат нови и ясни кодове в НЗОК за ендометриоза и аденомиоза, да се въведат нови клинични пътеки за финансово облекчаване на пациентите, да се води реална статистика за заболяванията и да се внедрят осъвременени стандарти за диагностика и мултидисциплинарен подход при лечението.

Включването на двете заболявания като приоритетни в Националната програма за превенция на хронични и незаразни болести 2026-2030 г. ще бъде важна стъпка към подобряване качеството на здравеопазването за жените и облекчаване на процеса по диагностика и терапия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

