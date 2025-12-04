Ендометриозата засяга около 10% от жените в репродуктивна възраст и представлява хронично възпалително заболяване, при което тъкан, подобна на тази на маточната лигавица, расте извън матката. Състоянието причинява хронична болка, подуване на корем, проблеми с червата и пикочния мехур, болка по време на полов контакт и безплодие.

Българската фондация за ендометриоза и репродуктивно здраве подкрепя резултатите от проучването, като винаги съветва пациентите с ендометриоза, че определени диети помагат за облекчаване на болките и пристъпите.

Въпреки че медикаментозното лечение на ендометриоза и хирургичната намеса са налични опции, те не са подходящи за всички, а значителен брой жени изпитват повтарящи се симптоми дори след операция. Поради това много от тях се обръщат към допълнителни терапии, включително промени в храненето и хранителни добавки

Какво установява новото проучване

Изследване, ръководено от специалисти от Университета в Единбург, провежда онлайн анкета сред жени с потвърдена диагноза ендометриоза. Общо 2,388 жени споделят опита си относно диетичните промени и добавките, които използват за справяне с болката.

Резултатите показват, че 84% от участничките правят поне една промяна в храненето си, като 67% от тях съобщават за подобрение на болката. Междувременно 59% използват хранителни добавки, като 43% твърдят, че те са им помогнали.

Най-ефективните диетични промени при ендометриоза

Според проучването, следните промени в храненето водят до облекчаване на болката при най-много жени:

Храни и напитки, които трябва да ограничите с ендометриоза:

Алкохол : намаляването му намалява болката при 53% от жените.

Глутен : 45% отчитат подобрение след елиминирането му.

Млечни продукти : 45% усещат облекчение

Кофеин : 43% имат по-малко болка.

Рафинирана захар (бонбони, сладкиши, бисквити, газирани напитки) 41% подобрение.

Преработени храни (деликатеси, чипс, колбаси) 38% подобрение.

Препоръчителни диетичен режим при ендометриоза:

FODMAP диета : избягване на определени въглехидрати, които причиняват газове и подуване: 32% подобрение

Средиземноморска диета (богата на растителни храни, зехтин, риба, ферментирали млечни продукти, с малко червено месо) – 29% подобрение

Хранителни добавки, които помагат

Проучването установява, че следните добавки са най-ефективни за намаляване на симптомите при ендометриоза:

Куркума или куркумин : подобрение при 48% от жените.

Магнезий : 32% усетиха облекчение.

Мента : 26% отчетоха положителен ефект.

Джинджифил : 22% имаха по-малко болка.

Как работят тези промени в храненето

Като се има предвид възпалителният характер на ендометриозата, находките на изследването не са изненадващи. Много от изброените храни и добавки притежават противовъзпалителни свойства.

Например, намаляването на алкохола, ограничаването на преработени храни, прилагането на средиземноморска диета и използването на куркума могат да редуцират възпалението в организма. Друго проучване от 2024 г. потвърждава, че средиземноморската диета води до намаляване на болката, а нискофодмапният режим подобрява качеството на живот при хора с ендометриоза.

Важни предпазни мерки

Въпреки обещаващите резултати, експертите предупреждават за няколко важни аспекта:

Ограничения на изследването:

Това е наблюдателно проучване , което означава, че показва връзка, но не и причинно-следствена зависимост.

Участничките са разчитали на собствената си памет за минали промени и нива на болка.

Необходими са контролирани рандомизирани изследвания за по-сигурни заключения.

Потенциални рискове:

Елиминирането на млечни продукти значително намалява приема на калций, който е от съществено значение за здравите кости и превенция на остеопороза в по-напреднала възраст.

Избягването на глутен : едно проучване от 2024 г. заключава, че няма достатъчно доказателства за ползата от безглутенова диета при ендометриоза.

Практични препоръки за жени с ендометриоза

Ако страдате от ендометриоза, въз основа на настоящото изследване и съществуващите доказателства, можете да помислите за:

Прилагане на средиземноморска или нискофодмапна диета за намаляване на болката.

Ограничаване на алкохол, захар и преработени храни – промени, които няма да навредят на цялостното ви здраве.

Добавяне на куркума, джинджифил или магнезий – но ги въвеждайте по една наведнъж , за да разберете кое работи за вас.

Консултация с диетолог – за да осигурите балансиран хранителен режим без недостиг на важни хранителни вещества.

Проучването предлага обнадеждаваща перспектива за жени с ендометриоза, които търсят алтернативни начини за управление на симптомите. Диетичните промени и хранителните добавки могат да бъдат ценно допълнение към конвенционалното лечение, но не трябва да го заместват напълно.

Ако обмисляте промени в храненето за справяне със симптомите на ендометриоза, консултирайте се с лекар или регистриран диетолог, за да сте сигурни, че следвате хранително балансиран режим, който отговаря на вашите индивидуални нужди.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист

