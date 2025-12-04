Ендометриозата засяга около 10% от жените в репродуктивна възраст и представлява хронично възпалително заболяване, при което тъкан, подобна на тази на маточната лигавица, расте извън матката. Състоянието причинява хронична болка, подуване на корем, проблеми с червата и пикочния мехур, болка по време на полов контакт и безплодие.
Българската фондация за ендометриоза и репродуктивно здраве подкрепя резултатите от проучването, като винаги съветва пациентите с ендометриоза, че определени диети помагат за облекчаване на болките и пристъпите.
Въпреки че медикаментозното лечение на ендометриоза и хирургичната намеса са налични опции, те не са подходящи за всички, а значителен брой жени изпитват повтарящи се симптоми дори след операция. Поради това много от тях се обръщат към допълнителни терапии, включително промени в храненето и хранителни добавки
Какво установява новото проучване
Изследване, ръководено от специалисти от Университета в Единбург, провежда онлайн анкета сред жени с потвърдена диагноза ендометриоза. Общо 2,388 жени споделят опита си относно диетичните промени и добавките, които използват за справяне с болката.
Резултатите показват, че 84% от участничките правят поне една промяна в храненето си, като 67% от тях съобщават за подобрение на болката. Междувременно 59% използват хранителни добавки, като 43% твърдят, че те са им помогнали.
Най-ефективните диетични промени при ендометриоза
Според проучването, следните промени в храненето водят до облекчаване на болката при най-много жени:
Храни и напитки, които трябва да ограничите с ендометриоза:
- Алкохол: намаляването му намалява болката при 53% от жените.
- Глутен: 45% отчитат подобрение след елиминирането му.
- Млечни продукти: 45% усещат облекчение
- Кофеин: 43% имат по-малко болка.
- Рафинирана захар (бонбони, сладкиши, бисквити, газирани напитки) 41% подобрение.
- Преработени храни (деликатеси, чипс, колбаси) 38% подобрение.
Препоръчителни диетичен режим при ендометриоза:
- FODMAP диета: избягване на определени въглехидрати, които причиняват газове и подуване: 32% подобрение
- Средиземноморска диета (богата на растителни храни, зехтин, риба, ферментирали млечни продукти, с малко червено месо) – 29% подобрение
Хранителни добавки, които помагат
Проучването установява, че следните добавки са най-ефективни за намаляване на симптомите при ендометриоза:
- Куркума или куркумин: подобрение при 48% от жените.
- Магнезий: 32% усетиха облекчение.
- Мента: 26% отчетоха положителен ефект.
- Джинджифил: 22% имаха по-малко болка.
Как работят тези промени в храненето
Като се има предвид възпалителният характер на ендометриозата, находките на изследването не са изненадващи. Много от изброените храни и добавки притежават противовъзпалителни свойства.
Например, намаляването на алкохола, ограничаването на преработени храни, прилагането на средиземноморска диета и използването на куркума могат да редуцират възпалението в организма. Друго проучване от 2024 г. потвърждава, че средиземноморската диета води до намаляване на болката, а нискофодмапният режим подобрява качеството на живот при хора с ендометриоза.
Важни предпазни мерки
Въпреки обещаващите резултати, експертите предупреждават за няколко важни аспекта:
Ограничения на изследването:
- Това е наблюдателно проучване, което означава, че показва връзка, но не и причинно-следствена зависимост.
- Участничките са разчитали на собствената си памет за минали промени и нива на болка.
- Необходими са контролирани рандомизирани изследвания за по-сигурни заключения.
Потенциални рискове:
- Елиминирането на млечни продукти значително намалява приема на калций, който е от съществено значение за здравите кости и превенция на остеопороза в по-напреднала възраст.
- Избягването на глутен: едно проучване от 2024 г. заключава, че няма достатъчно доказателства за ползата от безглутенова диета при ендометриоза.
Практични препоръки за жени с ендометриоза
Ако страдате от ендометриоза, въз основа на настоящото изследване и съществуващите доказателства, можете да помислите за:
- Прилагане на средиземноморска или нискофодмапна диета за намаляване на болката.
- Ограничаване на алкохол, захар и преработени храни – промени, които няма да навредят на цялостното ви здраве.
- Добавяне на куркума, джинджифил или магнезий – но ги въвеждайте по една наведнъж, за да разберете кое работи за вас.
- Консултация с диетолог – за да осигурите балансиран хранителен режим без недостиг на важни хранителни вещества.
Проучването предлага обнадеждаваща перспектива за жени с ендометриоза, които търсят алтернативни начини за управление на симптомите. Диетичните промени и хранителните добавки могат да бъдат ценно допълнение към конвенционалното лечение, но не трябва да го заместват напълно.
Ако обмисляте промени в храненето за справяне със симптомите на ендометриоза, консултирайте се с лекар или регистриран диетолог, за да сте сигурни, че следвате хранително балансиран режим, който отговаря на вашите индивидуални нужди.
Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист
--------------------------------------------------
Източници
- University of Edinburgh. (2024). „Диетични стратегии и употреба на добавки при жени с ендометриоза: Резултати от проучване за управление на болката.“ Medical Research Journal.
- Hansen, K.E., Kesmodel, U.S., et al. (2024). „Средиземноморска диета и диетични интервенции с ниско съдържание на FODMAP при ендометриоза: систематичен преглед.“ Nutrition & Chronic Disease Studies.
- Smith, J., Anderson, P. (2024). "Gluten-free diets in endometriosis management: Lack of evidence and clinical implications." Journal of Women's Health.
- The Independent UK. (2025). „Промените в диетата, които могат да облекчат болката от ендометриоза.“
- Clinical Nutrition Research. (2023). „Противовъзпалителни свойства на куркумин и куркума при хронични възпалителни състояния: преглед.“