Какво е ендо корем и как да се справите със симптомите

Повечето хора страдат от подуване на корема периодично, често причинено от обилно хранене, проблем с чревния микробиом и др. При жените, ако подуването е особено силно или болезнено по време на менструация, това може да е симптом за ендометриоза.

Често разпространено е названието в умалителна форма – ендо коремче (от англ. език еndo belly). Изразява се в отчетливо подуване на долната част на корема и често предизвиква въпроси, като: “Бременна ли си?” Подуването не се ограничава само до периода на менструацията, а може да се появи по всяко време.

Според статистиката една на всеки десет жени страда от това заболяване, което най-често се установява между 25 и 35-годишна възраст.

Защо ендометриозата е опасна?

Ендометриозата е гинекологично забо­ля­ва­не, при което тъкан, подобна на тази, която из­гражда маточната лигавица – ендо­мет­риу­ма, се разпространява на различни локации из­вън матката. Това създава постоянен възпалителен процес в засегнатите органи и може да предизвика болезнени сраствания с по­тен­циално тежки усложнения.

Ендо­мет­ри­озата влошава яйч­ни­­ковия резерв и на­ма­ля­ва броя на яйце­клет­­ките. Все повече доказателства показват също, че ендометриозата е свързана с по-широко разпространени здравословни проблеми, включително безплодие и в по-редки случаи някои видове рак.

Около 90% от жените с ендометриоза изпитват поне някакъв компонент от стомашно-чревните симптоми, като подуване на корема или раздуване на стомаха, газове или чувство за пълнота.

Какво представлява ендо корема?

Фразата „ендо корем“ се отнася до болезненото подуване или раздуване, което може да съпътства ендометриозата, въпреки че понякога се използва като общо понятие за други стомашно-чревни симптоми, включително запек, диария и силни коремни спазми.

Снимка: iStock

При ендометриозата тъканта, подобна на маточната лигавица, може да се разрасне върху дебелото черво. Тогава се появяват симптоми като подуване на корема, запек и раздуване. Самата тъкан може да раздразни дебелото черво и с напредването на ендометриозата може да образува сраствания в таза, които могат допълнително да повлияят на функцията на дебелото черво.

Но дори ако тъканта не расте директно върху дебелото черво, ендометриозата може да причини стомашно-чревни симптоми.

„Възпалението на ендометриозата засяга всичко. Червата са раздразнени, особено по време на отлепването на ендометриума. Вътрешното кървене причинява много дразнене и възпаление“, казва за Healthcentral д-р Хю Тейлър, професор по акушерство, гинекология и репродуктивни науки в Йейлския университет.

Възпалението може да доведе до подуване на корема, запек или диария и болка. В по-тежки или прогресиращи случаи – кисти на яйчниците, съдържащи кръв и ендометриална тъкан, могат допълнително да повлияят на чревната функция и да влошат подуването на корема.

Чести симптоми на ендо корема

Терминът ендо корем се отнася най-вече до силно подуване на корема. Но състоянието причинява и други стомашно-чревни симптоми:

Коремни спазми

Раздуване на корема Запек или диария

Чувство за спешна нужда от изхождане

Чувство за пълнота или липса на апетит

Газове и болка, причинена от газове

Гадене

Силно, болезнено подуване на корема, което може да се появи преди или по време на менструация

Какво причинява ендо корема?

Експертите все повече разбират системното въздействие на възпалението, причинено от ендометриоза, върху тялото. Ендометриозата на корема е само едно от многото последствия. В допълнение към възпалението, някои други начини, по които ендометриозата може да доведе до силно подуване на корема, включват:

Анатомични промени – Ендометриалните лезии или сраствания могат да повлияят на движението или функцията на червата.

Снимка: Canva

Натиск върху стомашно-чревния тракт – Тежка форма на ендометриоза възниква, когато ендо тъканта проникне дълбоко в органи, включително матката, пикочния мехур и ректума. Това може да попречи на храносмилането и да причини натиск върху червата.

Промени в микробиома – Има някои доказателства, че хората с ендометриоза може да имат дисбаланс в чревния си микробиом.

Освен това, изследванията показват, че жените с ендометриоза имат близо 50% по-висок риск от възпалително заболяване на червата. Предполага се, че ендометриозата и възпалителните заболявания на червата може да споделят някои от едни и същи модели или аномалии на имунната система; с други думи, те може да са склонни да се появяват едновременно.

Как да се справите с ендо корема?

Стандартните лечения за ендометриоза лекуват и ендо корема. Така че хормонални лечения, включително противозачатъчни хапчета и агонисти или антагонисти на GnRH (ключов за репродуктивните функции хормон), или в тежки случаи, хирургично лечение. Но докато търсите правилното лечение, има начини да облекчите симптомите.

Увеличете приема на фибри

Консумацията на храни с високо съдържание на фибри може да помогне при симптоми, включително запек и диария. Фибрите помагат за поддържане на редовността на храносмилането и също така могат да помогнат за намаляване на излишния естроген от тялото. Тъй като хормонът подхранва ендо растежа, поддържането на ниски нива обикновено е положително за управлението на симптомите.

Ограничете въглехидратите и захарта

Добре е да намалите приема на рафинирани въглехидрати и захар, като и двете причиняват бързи скокове в нивата на кръвната захар и инсулина. Високите нива на инсулин могат да потиснат способността на организма да регулира нивата на половия хормон естроген, което може да влоши симптомите.

Хидратация

Въпреки че може да не ви се пие много вода, хидратацията може да помогне за облекчаване на запека, който изостря подуването на корема, и е задължителна за възстановяване на течностите, загубени чрез диария.

Снимка: istockphoto.com

Следете храната и симптомите

Храните и напитките, които изострят ендометриозата на корема, се различават при различните хора. Затова помислете за използването на хранителен дневник, за да следите какво ядете и как се чувствате, особено през седмицата преди и по време на цикъла си, за да се опитате да разберете кои са храните, които обострят състоянието.