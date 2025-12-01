Сковаността, прегърбването, изместването на центъра на тежестта често сигнализират за невро-фасциални ограничения, за хронично възпаление или за проблемна неврологична адаптация към стрес.

В „Подкаст за здраве“ д-р Венцислав Стоев коментира как да се справим с това и как да повлияем на целия си вътрешен и емоционален свят чрез способите на постурологията.

Д-р Стоев е утвърден специалист с над 44 години опит в областта на денталната медицина, клиничната психология и науката за стойката на човека.

Снимка: bTV Media Group

Какво се крие зад добрата стойка?

„Стойката е точно отражение на здравето“, заявява в „Подкаст за здраве“ д-р Венцислав Стоев. Освен това начинът, по който стои даден човек разкрива и състоянието на неговия вътрешен свят.

Клиничната постурология е науката, посветена на изучаването на стойката. Психопостурологията, от своя страна, изучава влиянието на стойката върху психиката и това на психиката върху стойката.

Докато изправената стойка говори за добро самочувствие и вътрешна хармония, приведената позиция на тялото може да бъде индикация за наличие на скрита тревожност. Твърде изправената стойка може да е индикатор за вътрешно напрежение и наличие на по-консервативен характер.

Снимка: bTV Media Group

Промяната на стойката и дишането е мощен инструмент, който може за кратко време да промени начина, по който се чувства човек. „Добре е да се знае, че в една линия е добре да бъдат от ухото, през раменете, таза, до глезените“, акцентира д-р Стоев.

Линейната подредба на тези структури гарантира, че позицията на тялото е оптимална. „Голяма част от гръбначните заболявания са резултат от грешната ни стойка“, подчертава специалистът.

Каква е връзката между ортодонтското лечение и стойката?

„Ортодонтското лечение може да се отрази на стойката на децата. Захапката, сама по себе си, е нещо, което се отразява веднага на тонуса на мускулите“, казва д-р Венцислав Стоев.

Той акцентира върху това, че съществуват три различни вида захапка – нормална, дълбока и обратна. Всяка една от тях се характеризира с различно положение на главата, което трябва да бъде взето предвид при провеждане на ортодонтско лечение.

„Има случаи, в които категорично след ортодонтско лечение се получават негативни резултати, които водят до неправилна захапка, до отворена захапка дори“, обръща внимание д-р Стоев. „Стига се дотам, че при пациентите няколко месеца след ортодонтското лечение се появява главоболие, болка в кръста и шията“, пояснява той.

Д-р Стоев съветва родителите, на чиито деца предстои ортодонтско лечение, да следят внимателно за отклонения в нивото на лопатките. Те трябва да се намират в една равнина. При промени, експертът препоръчва временно спиране на ортодонтското лечение и изясняване на причината за настъпилите отклонения.

Как влияят стъпалата върху позицията на тялото?

Д-р Венцислав Стоев отбелязва, че на стъпалото са разположени повече от 144 рецептора, които постоянно предават сигнали към мозъка.

„Когато стъпалото е с неправилна форма или с неправилна организация на мускулите и сухожилията, се получава грешна информация в мозъка и резултатите са много сериозни“, коментира лекарят. От стъпалото е възможно да настъпи увреждане на долночелюстната става, колената и тазобедрената става.

Трябва да обръщаме специално внимание на обувките, защото те също влияят значително върху стъпалата ни.

Къде е пресечната точка между осанката, настроението и здравето?

„Всеки знае, че когато си потиснат, започва да те боли всичко едва ли не“, констатира д-р Стоев. Това усещане зависи от болката, от нейната локализация и произход.

Стойката влияе и върху когнитивната функция, паметта, дишането и състоянието на нервната система. Когато вдишваме, ние стимулираме нашата симпатикова нервна система, а когато издишваме – парасимпатиковата.

Промените, засягащи шийната област на гръбначния стълб, могат да бъдат друга причина за възникването на когнитивни проблеми. Възможно е да настъпят лош сън и проблеми с концентрацията.

С помощта на осъзнато дишане и различни дихателни техники е възможно значително да подпомогнем синхрона и хармонията в телата си.

