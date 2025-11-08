Знаете ли, че сърцето не е просто помпа? Изследвания в неврокардиологията показват, че то има собствена невронна мрежа и над 40 000 автономни нервни клетки, които не просто реагират, а интерпретират.

И още по-завладяващо – сърцето изпраща повече сигнали към мозъка, отколкото мозъкът към него. С други думи – емоцията е физиология, а съзнанието е биология. Сега ще ви покажем как монасите от Шаолин използват тази мъдрост, за да запазят сърцето и ума си в хармония.

Какво представлява шаолинското кунгфу?

Векове наред традицията на Шаолинското кунгфу се предава от поколение на поколение. За монасите там това е центърът на личния им космос.

„Още при отиването ни в Шаолинския манастир учителят ни поставя конкретна цел. Например: какъв стил на кунгфу искаш да учиш, с какви оръжия искаш да тренираш, при кой учител да се обучаваш. Това е крайната цел – да знаеш какво трябва да постигнеш. След като усвоиш уменията, ти също трябва да станеш учител. Така можеш да станеш толкова велик, колкото е учителят ти. Нашата цел е проста: Тъй като обичаме Шаолинското кунгфу, го тренираме и искаме да го усъвършенстваме и да го разпространяваме. Всичко останало няма значение“, казва Хуан Уейхуа, главен треньор в школата по бойни изкуства в Хънан, Китай.

И допълва: „Целият свят знае, че Шаолинското кунгфу е практика, която може да укрепи тялото и да подобри здравето. Ние тренираме Шаолинското кунгфу именно, за да поддържаме тялото си здраво и силно“.

Монасите от Шаолин пътуват и демонстрират своите умения и познания пред хора по целия глобус, вече достигайки до над 5 милиона души на 5 континента. През април 2026 тяхна спирка ще бъде и България.

Гледайте видеото, за да разберете повече по темата.

Не пропускайте „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова, всяка събота и неделя от 11:30 ч. по bTV!