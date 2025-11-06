Редовните тренировки не само укрепват мускулите, белите дробове и сърцето, но и повишават способността на организма да се бори с възпаленията.

Това заключение прави международен екип от учени след проучване на възрастни хора с дългогодишен опит в упражнения за издръжливост, включващи дълги разстояния за бягане, колоездене, плуване, гребане и ходене, съобщава Scitech Daily.

Имунните клетки на активните хора работят по-ефективно

Изследователите анализират имунните клетки на участниците и откриват изненадващи резултати. Техните „естествени клетки убийци“, специални имунни клетки, които действат като стражи срещу вируси и неправилни клетки, са по-адаптивни, показват по-ниски нива на възпаление и функционират с по-голяма метаболитна ефективност. Тези клетки са ключови за имунната защита, тъй като разпознават и атакуват вредни нашественици като вируси, инфектирани клетки и дори ракови клетки.

Снимка: iStock

Изследването, подкрепено от бразилската научна фондация FAPESP и публикувано в списание Scientific Reports, се фокусира върху деветима участници със средна възраст 64 години. Те са били разделени на две групи - физически неактивни хора и такива, които практикуват упражнения за издръжливост повече от 20 години.

Упражненията „тренира“ имунната система

„В предишно проучване установихме, че затлъстяването и заседналият начин на живот могат да предизвикат процес на преждевременно стареене на защитните клетки“, обяснява д-р Лусиеле Минуци, гост-изследовател в Университета Юстус Либих в Гисен, Германия.

„Това ни накара да проучим другата страна на историята, дали по-възрастен човек, който практикува упражнения за издръжливост повече от 20 години, може да има по-добре подготвена имунна система. И това открихме.“

Снимка: Canva

При трениращите индивиди естествените клетки убийци функционират по-добре при възпалителни предизвикателства и използват енергията по-ефективно. Проф. Фабио Лира от Държавния университет в Сао Пауло, който координира проекта, добавя: „Когато сравнихме клетките на спортуващи възрастни хора с тези на неспортисти от същата възраст, открихме, че тези с история на упражнения за издръжливост имат по-малко възпалителни маркери и повече противовъзпалителни маркери.“

Клетките стават по-устойчиви и ефективни

Изследователите извършват специални тестове, при които излагат имунните клетки на различни фармакологични блокери, като пропранолол и рапамицин.

Резултатите са впечатляващи, дори при блокиране на сигналните пътища, имунните клетки на спортуващите възрастни хора успяват да запазят своята функция. В същото време клетките на неспортуващите показват клетъчно изтощение или неуспех във възпалителния отговор.

„Дългосрочната тренировка за издръжливост е свързана със защитни имунометаболитни адаптации в естествените клетки убийци при възрастни хора“, отбелязва д-р Минуци. „С други думи, клетките стават по-зрели и ефективни, по-малко застаряващи и метаболитно по-добре подготвени да реагират на възпалителни или фармакологични стресори.“

По-балансиран възпалителен отговор през годините

В допълнително изследване учените сравняват имунния отговор на млади спортисти и на ветерани-атлети преди и след интензивна тренировъчна сесия. Дванадесет ветерани-атлети със средна възраст 52 години и над 20 години непрекъснати тренировки са сравнени с млади спортисти на средна възраст 22 години с над 4 години тренировки.

Снимка: Canva

Резултатите показват, че по-възрастните атлети имат по-контролиран възпалителен отговор от по-младите. Когато кръвните им клетки са стимулирани с патоген, и двете групи произвеждат повече IL-6 - цитокин, който сигнализира за възпаление. Увеличението обаче е по-изразено при младите хора, докато друг важен възпалителен цитокин, TNF-α, е повишен само при по-младата група.

Системата научава да избягва прекаленото реагиране

„Младите спортисти показват по-интензивен възпалителен отговор, докато по-възрастните показаха по-регулиран и контролиран профил“, обяснява д-р Минуци. „Тъй като тренират редовно, телата им са свикнали да се справят с възпалителни епизоди, което изисква по-интензивни стимули, за да генерират значими дългосрочни възпалителни отговори.“

Именно този тип „тренировка“ с течение на времето адаптира имунната система, правейки я по-силна. Системата не спира да реагира, но избягва прекалявания - този баланс е особено важен за разбирането на здравословното стареене, тъй като неподредените възпалителни отговори са свързани с редица хронични заболявания.

Проф. Лира отбелязва, че много фактори могат да повлияят на имунната функция, включително качеството на съня, храненето, ваксинациите, стреса, бездействието и употребата на имуносупресивни лекарства. „Физическото упражнение е един от тези фактори, които могат да благоприятстват имунната система, и в този изследователски проект проучваме как то може да модулира имунния отговор с течение на времето“, заключава той.

Изследването е публикувано в списание Scientific Reports и е резултат от сътрудничество между учени от Бразилия и Германия.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.