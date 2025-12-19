Какво остава в тялото ни след вируса? Защо „Ковид“ не беше просто инфекция, а катализатор на нови заболявания? И как човешкият мозък и дух успяват да се адаптират, дори след най-тежките изпитания?

Пост-COVID реалността: Мултиорганният отпечатък на една пандемия

Големи международни проучвания показват, че „Ковид“ може да ускори стареенето на сърдечно-съдовата система с 5 до 10 години, да повиши риска от инфаркт, инсулт и сърдечна недостатъчност, дори при хора без предишни рискови фактори.

Как се стигна дотук? Защо ендотелът се оказва „първата жертва“ на вируса? Как „Ковид“ отключва автоимунни заболявания, диабет тип 2, хронични белодробни увреждания и т.нар. brain fog – мозъчна мъгла, за която съобщават до 30% от преболедувалите?

В студиото на предаването ще бъдат четирима лекари от различни специалности – ендокринология, кардиология, неврология и пулмология, които ще очертаят мултиорганния отпечатък на „Ковид“ и ще говорят за най-важния въпрос: Можем ли да говорим за превенция и възстановяване след най-голямата пандемия на нашия век?

Мозък, смелост и отговорност: разговор за бъдещето на здравето

А в неделя (21 декември) д-р Щонова ще срещне зрителите с две силни истории за човешката устойчивост, когато науката и личният избор се срещат.

В първата част ще видим историята на Боряна Герасимова, която преминава през тежка диагноза и превръща страха и болката в мисия и надежда за други. Разказ за това как мозъкът не просто оцелява след травма, а създава нови връзки, нова устойчивост и нов смисъл.

След това в студиото ще гостува проф. Николай Габровски – „Лекар на годината“ за 2025 г., неврохирург от европейска величина и един от най-ярките български умове в съвременната медицина.

За отговорността да работиш на границата между живота и смъртта, за бъдещето на мозъчното здраве, за ролята на стреса, обществото и ценностите в здравето на нацията.

