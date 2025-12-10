Ново дългосрочно проучване предлага обещаваща перспектива за забавяне на мозъчното стареене чрез диетични промени. Учени от Бостънския университет откриват, че намаляването на калориите с около 30% може да защити мозъка от естественото остаряване, което настъпва с годините.

Резултатите от изследването, проведено върху резус маймуни, хвърлят нова светлина върху връзката между храненето, дълголетието и здравето на мозъка и могат да имат важни последици за превенцията на заболявания като болестта на Алцхаймер.

Какво разкрива новото проучване за остаряване на мозъка?

Изследователският екип, ръководен от специалисти от Бостънския университет, анализира мозъците на 24 резус маймуни (Macaca mulatta), които са хранени с калорично ограничена или стандартна диета в продължение на повече от 20 години.

След десетилетия на различен хранителен режим, учените установяват знаци за по-здрава нервна комуникация и защита в мозъчните тъкани на животните, които консумирали 30% по-малко калории. Според проучване, публикувано в научното списание Aging Cell, калорично ограничената диета поставя метаболизма на тялото в по-ефективен режим, който изглежда защитава от част от клетъчното износване, характерно за стареенето.

Защо е важен миелинът за мозъчното здраве?

Изследователите се фокусират специално върху миелина, мастната обвивка около нервните влакна в мозъка, която ги предпазва и ускорява комуникацията между тях. С напредването на възрастта миелинът се разгражда, което може да предизвика възпаление и да наруши когнитивните функции.

При маймуните, хранени с калорично ограничена диета, има ясни признаци, че миелиновата обвивка около нервите е в по-добро състояние:

Гените, свързани с миелина , са по-активни.

Ключови метаболитни пътища за производство и поддръжка на миелин функционират по-ефективно.

Клетките, които произвеждат миелин, работят по-добре.

„Това е важно, защото тези клетъчни промени могат да имат последици, релевантни за познанието и ученето“, обяснява невробиологът Тара Мур от Бостънския университет.

Как диетата влияе на мозъчното стареене?

Подобно на останалата част от тялото, мозъчните функции имат тенденция да се разпада с годините. В някои случаи механизмите, предназначени да поддържат доброто мозъчно здраве, всъщност се разрегулират и стават вредни, водейки до невровъзпаление.

Ето защо състояния като болестта на Алцхаймер и Паркинсон стават много по-вероятни в напреднала възраст, защото мозъчните клетки са в по-лошо състояние, а тяхната свръхактивност може да причини непреднамерено увреждане, особено ако защитната обвивка около нервните клетки също се влошава с възрастта.

Връзката между калориите и дълголетието

Калорично ограничената диета е добре установена интервенция, която може да забави биологичното стареене. Като дава на тялото по-малко гориво за работа, тази диета принуждава метаболизма да работи по-ефективно, което изглежда защитава срещу клетъчното износване.

„Докато калорийното ограничаване е добре установена интервенция, която може да забави биологичното стареене при краткоживеещи експериментални модели“, обяснява първият автор на изследването, невробиологът Ана Витанонио. Това проучване предоставя рядко, дългосрочно доказателство, че калорийното ограничаване може също да защити срещу остаряване на мозъка при по-сложни видове, допълва още невробиологът.

Значение за превенцията на Алцхаймер

В последните години учените отново разглеждат връзката между болестта на Алцхаймер и разпадането на миелина. Експериментални доказателства за разрушаването на миелин се добавят към данните от образна диагностика при хора с бърз когнитивен упадък.

Това изследване добавя още една улика и възможен начин за интервенция чрез диета. Макар проучването да е проведено върху относително малък брой маймуни, техните мозъци споделят много прилики с човешките, така че има основание да се мисли, че откритията могат да се прилагат и за хората.

Практически съображения и ограничения

Важно е да се отбележи, че това проучване е проведено върху примати, а не върху хора. Въпреки това, резултатите са обнадеждаващи и отварят врата за бъдещи изследвания върху човешки популации.

„Хранителните навици могат да повлияят на мозъчното здраве, а консумирането на по-малко калории може да забави някои аспекти на мозъчното стареене, когато се прилага дългосрочно“, казва Мур.

Други фактори за мозъчно здраве

Както научаваме от други проучвания, има много фактори отвъд диетата, които могат да повлияят на остаряването на мозъка, включително:

Качество на съня.

Езиково обучение.

Физическа активност.

Социални взаимодействия.

Умствена стимулация.

Какво означава това за вас?

Новото изследване предлага вълнуващи данни за връзката между калориите, храненето и остаряване на мозъка. Макар че намаляването на калорийния прием с 30% е показало защитни ефекти при примати, всяка промяна в диетата трябва да бъде внимателно обмислена и обсъдена с медицински специалист.

Докато науката продължава да разкрива механизмите на мозъчното стареене, става все по-ясно, че превантивните мерки, включително разумен подход към храненето, могат да играят важна роля в поддържането на когнитивното здраве с напредването на възрастта.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

