С възрастта мозъкът ни претърпява промени, които го правят все по-уязвим към заболявания.

Ново проучване обаче хвърля светлина върху начини, по които част от това износване може да бъде предотвратено или дори обърнато и отговорът може да се крие в това, което ядем.

Какво показва новото изследване

Изследователи от Институтът по проблемите на стареенето "Фриц Липман" в Германия използват специализирана технология, наречена масспектрометрия, за да анализират баланса на мозъчните протеини при млади и стари мишки. Резултатите, публикувани в престижното научно списание Nature Communications, разкриват значителни различия в процес, наречен убиквитилация, който се променя с възрастта.

Какво е убиквитилация и защо е важна за дълголетието на мозъка?

Убиквитилацията е процес, при който химични етикети се прикрепят към протеините в мозъка. Тези етикети функционират като своеобразни маркери, които сигнализират кои протеини са изчерпали своя ресурс и трябва да бъдат рециклирани.

"Анализите ни показаха, че стареенето води до фундаментални промени в начина, по който протеините в мозъка се химично етикетират", обяснява молекулярния биолог Алесандро Ори, водещ автор на изследването.

При по-възрастните мишки тези убиквитилационни етикети започват да се натрупват върху определени протеини, като някои са в излишък, а други липсват, независимо от реалното количество на съответния протеин.

Защо се натрупват протеините в стареещия мозък?

Изследователският екип установява, че около една трета от натрупването на етикети се дължи на забавянето на протеазомата, специализираната система в мозъка, която рециклира остарелите протеини.

"Този фино настроен процес става все по-небалансиран: много етикети се натрупват, а някои дори се губят," обяснява Ори. Тези промени правят здравето на мозъка по-уязвимо и могат да допринесат за развитието на неврологични заболявания като болестта на Алцхаймер.

Ролята на диетата за когнитивните функции

Може ли диетата да повлияе положително на тези процеси? Учените изследват точно това.

Експериментът с калорично ограничена диета

В продължение на четири седмици възрастните мишки са подложени на калорично ограничена диета, след което са върнати към нормален хранителен режим. Резултатите са обнадеждаващи:

При някои (но не при всички) протеини химичното етикетиране беше възстановено до нивата, наблюдавани при младите животни

Промените настъпиха след завръщането към нормалната диета

Ефектът показа, че дори в напреднала възраст хранителният режим може да влияе на молекулярните процеси в мозъка

"Нашите резултати показват, че дори в старост диетата все още може да има важно влияние върху молекулярните процеси в мозъка," коментира Ори.

Какво означава това за дълголетието на мозъка?

Важно е да се отбележи, че диетата не влияе еднакво на всички процеси на стареене в мозъка. Някои се забавят, докато други почти не се променят или дори се засилват.

Значение за бъдещите изследвания

Това изследване прави няколко важни крачки напред в разбирането на стареенето на мозъка:

Детайлна връзка между убиквитилацията и стареенето на мозъка.

Потенциал за диетични интервенции, които могат да подобрят здравето на мозъка.

Перспективи за разработване на нови терапии за неврологични заболявания.

Въпреки че изследването все още не е проведено при хора, то дава ценна информация за механизмите, които могат да бъдат мишена на бъдещи терапии.

Мозъкът – сложна биологична машина

Мозъкът е изключително сложен орган, което прави изследването му предизвикателство. Дори в рамките на това проучване наблюдаваните промени не са универсални за всички протеини и процеси на управление на протеините.

Все пак откритията са важна стъпка към подобряване на лечението на състояния, при които балансът на мозъчните протеини играе ключова роля, включително при Алцхаймер.

Новото проучване предоставя обнадеждаващи доказателства, че дълголетието на мозъка може да бъде повлияно положително чрез хранителни промени, дори в напреднала възраст. Въпреки че предстои още много изследвания, особено при хора, тези открития разширяват разбирането ни за връзката между диетата и когнитивните функции.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

