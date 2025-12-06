Срещаме ви и с д-р Ханс Кеърстед, един от най-влиятелните учени в света на биомедицинските иновации, част от глобална инициатива за картографиране на човешката имунна система. Човек, който стои зад десетки научни пробиви и патенти

Той има докторска степен от University of Cambridge, името му стои в класацията „Top 100 Scientists“ и най-любопитното, че ръководи глобална инициатива, която има амбицията да картографира и разбере човешката имунна система, така както човечеството картографира човешкия геном.

Какво представлява имунната система?

„Имунната система е една от най-сложните и впечатляващи мрежи, които природата е създала. Милиарди клетки, които общуват помежду си със скорост, по-голяма от тази на интернет, и реагират на всичко, което преживяваме – от вируси до мисли. Но най-вълнуващото е, че вече имаме и инструменти, които всеки човек може да използва веднага, за да засили собствената си имунна система“, заявява д-р Кеърстед.

Сънят рестартира имунните клетки. Смехът увеличава броя на активните Т-клетки. Храненето, което не внася чужди молекули и възпалителни сигнали, позволява на имунната система да работи без шум.

И добавяме още нещо интригуващо – само една нощ с четири часа сън намалява естествените килър-клетки с почти 70 процента. Това показва колко чувствителна и колко променима е тази система.

Как се отразяват социалните връзки на имунитета ни?

Човешката връзка е имунен стимул. Духовността, принадлежността, смехът, всичко, което ни кара да се чувстваме живи, намалява стресовия товар и активира имунните клетки. Емоциите се превръщат в биология.

„Всичко, което ни кара да се чувстваме свързани – духовност, социални контакти, смях, чувство за смисъл или принадлежност – активира невроимунни механизми, които повишават устойчивостта на организма. Положителната нагласа и усещането за вътрешна хармония влияят директно върху автономната нервна система, намаляват нивата на стресовите хормони и повишават активността на имунните клетки“, споделя д-р Кеърстед.

Що е то експозом?

Експозомът е светът, който дишаме. Всичко, което докосва кожата, белия дроб, мислите ни, става част от имунната ни памет. Средата е нашият скрит архитект.

„Най-големите врагове на имунитета са два типа – такива, които можем да променим, и такива, които не можем. С напредването на възрастта имунната система естествено се износва, става хиперактивна, но в същото време по-малко ефективна. Именно тук стои най-голямата възможност. Когато насочим вниманието си към имунната система, ефектът не остава само там“, казва д-р Кеърстед.

„Той достига до мускулната сила, метаболизма, артериалната гъвкавост, способността да се възстановяваме от рани, качеството на адаптивния имунен отговор и защитата ни срещу инфекции. Укрепването и пренастройването на имунната система е един от най-мощните начини да удължим здравословния живот, защото тя е централната мрежа, която контролира почти всички процеси на стареене“, допълва специалистът.

