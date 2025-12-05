Тази събота и неделя от 11:30 ч. по bTV „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова представя два епизода посветени на едни от най-актуалните теми в съвременната медицина, дълголетието и епигенетичното „рестартиране“ на тялото, както и неалкохолното омазняване на черния дроб, превърнало се в глобална здравна опасност.
Епигенетично подмладяване и най-новите научни пробиви
В събота, 6 декември, д-р Неделя Щонова среща зрителите с най-новите тенденции в областта на дълголетието в ексклузивно интервю от St. Moritz Longevity Forum с д-р Виторио Себастиано, професор в Медицинския факултет на Станфорд и световен пионер в областта на регенеративната медицина и епигенетичното подмладяване.
В разговора той представя иновации, които доскоро звучаха като научна фантастика, технологии, които позволяват временно „връщане назад“ на биологичната възраст на клетките.
Темата продължава в студиото с д-р Райна Стоянова, специалист по ендокринология, метаболитни заболявания и дълголетие. Акцентите включват:
- кои хормони определят темпа на остаряване;
- какво казва медицината през 2025 г. за инсулиновата чувствителност като фактор за дълголетие;
- какво стои зад ефекта на периодичното гладуване;
- ролята на мускулите и протеиновия прием в хормоналната регулация.
В епизода зрителите ще видят и интервю с проф. Доминик Тор, президент на Женевския колеж по наука за дълголетието – първият в света институт, посветен изцяло на тази област.
Срещаме ви и с д-р Ханс Кеърстед, един от най-влиятелните учени в света на биомедицинските иновации, част от глобална инициатива за картографиране на човешката имунна система.
Омазненият черен дроб: Подценената, но опасна диагноза
В неделя, 7 декември, д-р Щонова разглежда една диагноза, която засяга милиони хора и често остава скрита, неалкохолна чернодробна стеатоза, позната като омазнен черен дроб.
Още в началото предаването развенчава широко разпространения мит, че черният дроб се уврежда основно от алкохола. Данните са категорични: захарта, подсладените напитки и излишните калории са основните двигатели на стеатозата.
Епизодът представя ключови научни факти:
- 10% намаляване на теглото може да намали чернодробните мазнини при голям процент от пациентите;
- ограничаването на добавените захари ускорява редукцията с около 50% в рамките на седмици;
- 15 минути бързо ходене дневно подобряват инсулиновата чувствителност;
- комбинацията хранене + движение + контрол на захарите може да доведе до до 80% обратимост на стеатозата в рамките на 6–12 месеца.
В студиото гостува д-р Иван Лютаков, гастроентеролог с дългогодишен опит. Той коментира рисковите фактори, диагностичните методи (ултразвук, FibroScan), ролята на инсулиновата резистентност, микробиома и стреса, както и най-ефективните стратегии за профилактика.
Епизодът акцентира и върху хранителното поведение в ранна възраст. В рамките на специален репортаж специалисти коментират защо не трябва да наричаме децата „злояди“, как работи етикетирането и какви навици се формират в първите години от живота.
Не пропускайте „Светът на здравето“ тази събота и неделя от 11:30ч. по bTV с д-р Неделя Щонова.
Всички епизоди са достъпни в обновената платформа bTV Plus, където можете да гледате и пълните епизоди на „Подкаст за здраве“.