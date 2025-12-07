Омазненият черен дроб е състояние, което засяга милиони хора по света, без те дори да подозират. Нещо като бомба със закъснител, скрита под ребрата ни. Дълго време всички вярват, че черният дроб се уврежда най-вече от алкохола.

„Алкохолен стеатохепатит“ е етикетът, който се поставя върху тази диагноза. Но истината се оказа много по-различна. Днес знаем, че най-големият враг на черния дроб често не е алкохолът, а нещо далеч по-достъпно и безобидно на вид, а именно захарта. Подсладените напитки. Фруктозата. Излишните калории. Защо те са враг?

Д-р Иван Лютаков, гастроентеролог с повече от десетилетие клиничен опит и впечатляващ фокус върху хроничните възпалителни заболявания на червата, дава отговр на тези въпроси.

Какво представлява т.нар. омазняване на черния дроб?

Неалкохолният стеатохепатит се дефинира като омазнен черен дроб. Познат е и под името метаболитно-асоциирана стеатозна болест, поради особеността, че много често засяга пациенти, които имат други придружаващи метаболитни заболявания.

„Това е една от най-често срещаните патологии в гастроентерологията. Един на всеки четири пациента, особено над 40 години, страда от това състояние, особено пациенти с наднормено тегло или с придружаващи метаболитни и други заболявания като захарен диабет, високо кръвно налягане“, обяснява д-р Иван Лютаков.

Обикновено стеатозата на черния дроб е диагноза, която се поставя при провеждането на рутинни изследвания. Употребата на алкохол е един от най-честите рискови фактори за развитие на чернодробна стеатоза. Краен етап на заболяването е развитието на цироза. Освен алкохолната консумация, приемът на ултрапреработени храни и захар също допринася за омазняването на черния дроб и влошаването на функцията му.

Има ли симптоми неалкохолният стеатохепатит и може ли да бъде превантиран?

Често заболяването протича безсимптомно. „В повечето пъти няма болка, няма симптоми. Пациентът обикновено е с наднормено тегло, има артериална хипертония или захарен диабет, отива на контролни прегледи, пускат му се кръвни изследвания и случайно се оказва, че има завишени трансаминази – АСАТ, АЛАТ или ГГТ“, коментира най-честият сценарий при откриването на заболяването гастроентерологът.

Хората, които нямат наднормено тегло, също могат да имат омазнен черен дроб. Обикновено това е изява на наследствено заболяване каквото е семейната хиперхолестеролемия. Тези пациенти задължително подлежат на комплексно проследяване, а лечението задължително трябва да започне отрано, преди да е настъпило развитието на усложнения.

Превенцията на заболяването включва спорт, движение, пиене на повече вода и течности. Трябва да бъдем внимателни и с хранителните добавки, особено стероидите, тъй като те имат хепатотоксичен ефект.

Гледайте видеото, за да разберете повече по темата.

Не пропускайте „Светът на здравето“ с д-р Неделя Щонова, всяка събота и неделя от 11:30 ч. по bTV!