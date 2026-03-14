Всяка година Международният ден на съня се отбелязва в петък преди пролетното равноденствие. По този повод разговаряме с д-р Антонела Чадаха, лекар и невроучен с международно признание в областта на неврологичните и психиатрични заболявания.

Тя е основател и президент на Women’s Brain Project, водеща световна организация за изследвания на мозъка.

Как храната повлиява върху на качеството на съня?

„Захарта е свързана с по-лошо качество на съня. Изследвания върху хранителния режим показват, че диета, богата на захар и рафинирани въглехидрати, е свързана с по-малко дълбок сън, повече нощни събуждания и по-ниско общо качество на съня“, заявява д-р Чадаха.

„Тя е навсякъде. Където и да отидете, срещу няколко дребни монети можете да купите огромно количество бонбони, пълни със захар и добавки. А това създава и зависимост в мозъка“, допълва специалистът.

Бързоусвоимите въглехидрати водят до рязко покачване на кръвната захар, последвано от спад, който може да активира стресови хормони и да наруши естествения ритъм на съня. В дългосрочен план този хранителен режим влияе на циркадните ритми, които регулират цикъла сън-бодърстване.

Според статистика на Световната здравна организация, над 60% от възрастните в Европа консумират ежедневно захар над препоръчителните граници, което може да намали качеството на съня.

Влияе ли креативната дейност върху съня ни?

Когато рисуваме, свирим или пишем, мозъкът активира системи за въображение и асоциации, които засилват фазата на REM сън – фазата на сънищата.

Изследвания показват, че хора, които редовно се занимават с креативни дейности, имат по-ниска тревожност, по-живи сънища и по-добра обработка на емоции по време на сън.

„Затова трябва да защитаваме мозъка си и качеството на съня. Мозъкът е нашият контролен център, а сънят е фундаментален за неговото възстановяване. Правило номер едно за здрав сън е редовността - лягане и ставане по едно и също време всеки ден. Ако не се спазва, можем да го възстановим, защото е доказано, че за 21 дни човек може да промени един лош навик и да го интегрира в живота си“, на мнение е д-р Чадаха.

