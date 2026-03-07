Сънищата съпътстват човека от хилядолетия и винаги са предизвиквали любопитство – от древните тълкувания до съвременните научни изследвания. Според учени в областта на невронауката сънищата не са просто случайни картини, които се появяват по време на сън. Те са част от сложни процеси в мозъка, свързани с обработката на преживяванията, регулирането на емоциите и укрепването на паметта.

Натрупаните през последните десетилетия изследвания показват, че начинът, по който сънуваме, може да бъде свързан и с нашето ментално здраве. Ето какво знаят учените днес за функциите и значението на сънищата.

Снимка: Canva

Кога сънуваме? Сънищата и REM фазата на съня

За да разберем какво означават сънищата ни, първо трябва да знаем кога се случват те.

По време на сън мозъкът преминава през четири фази на съня, като циклите се повтарят многократно през нощта. Сънища могат да се появят по всяко време, но най-интензивното сънуване се случва по време на REM (Rapid Eye Movement) фазата.

Ето какво е важно да знаете:

REM фазата е последната в рамките на всеки цикъл, а с всеки следващ цикъл тя се удължава.

Това означава, че повечето от сънищата ни се случват през втората половина на нощта .

Хора, събудени по време на REM сън, помнят сънищата си в 60–90% от случаите , докато при събуждане извън REM фазата паметта е само 20–50% .

Сънищата по време на REM са и най-емоционалните и запомнящи се, именно тях обикновено преразказваме сутринта.

Снимка: Canva



Какво се случва в мозъка, докато сънуваме?

Мозъкът не „изключва" по време на сън. Напротив, той продължава активно да обработва информация. Именно затова значението на сънищата е толкова тясно свързано с общото здраве.

Сънищата влияят на сутрешното настроение

Изследователите установяват, че сънищата оказват реално влияние върху това как се чувстваме при събуждане. Според проучване, публикувано в специализирани издания за психология на съня, над 40% от участниците съобщават, че сънищата им влияят на сутрешното настроение поне веднъж месечно.

Видовете сънища имат значение:

Негативно настроение обикновено следва сънища за смърт, тревожност, самота или болест.

Позитивно настроение се свързва със сънища за радостни емоции, компания, храна и отдих.

Емоционална обработка: „терапията" на съня

Един от най-важните отговори на въпроса „защо сънуваме" е свързан с емоционалната обработка на преживявания. Експертите от UCLA Health подчертават, че емоционалното регулиране зависи критично от съня, особено от REM фазата.

По време на REM сън мозъкът преживява рязък спад в нивата на норадреналин (невротрансмитер, свързан с тревожност). Това позволява на ума да преработи стресиращи спомени в „безопасна среда", без те да предизвикат повторна тревога.

Тренировка за стресови ситуации

Теорията за симулация на заплахи (Threat Simulation Theory) предполага, че сънищата са реалистични симулации на застрашаващи житейски ситуации. Според тази теория мозъкът ни „репетира" как да реагираме при стрес, как да разпознаваме опасности и как да ги избягваме.

Изследване, цитирано от UCLA Health, показва, че деца, изложени на реални заплахи в ежедневието, сънуват по-често и сънищата им са по-склонни да съдържат застрашаващи ситуации, в сравнение с деца, живеещи в по-сигурна среда.

Укрепване на паметта

Сънищата рядко пресъздават точно случилото се, вместо това мозъкът пресъздава и реорганизира информацията по начин, полезен за бъдещето. Емоциите в сънищата по REM фаза се смята, че укрепват невронните връзки и подобряват паметта.

Снимка: Canva



Видове сънища

Обикновени сънища : ежедневни сцени, обработка на текущи преживявания.

Кошмари : интензивни, тревожни сънища, свързани с преживян стрес или травма.

Люцидни (осъзнати) сънища : сънуващият е наясно, че сънува и може частично да контролира съдържанието.

Повтарящи се сънища : появяват се многократно и често сигнализират за нерешен емоционален конфликт.

Как да получите повече REM сън?

Възрастните се нуждаят средно от около 2 часа REM сън на нощ. Тъй като REM е последната фаза в цикъла, тя е и първата, която се „жертва" при съкратен сън.

Следните фактори могат да намалят REM съня:

Медикаменти (особено за тревожност и депресия);

Обструктивна сънна апнея;

Нарушения на съня (REM поведенческо разстройство, нарколепсия).

Сънищата не са случайни нощни истории, те са прозорец към работата на мозъка ни. Разбирането на психологията и значението на сънищата ни помага да осмислим емоционалните си реакции, да се грижим по-добре за паметта си и да разпознаем признаци на нарушен сън.

Съдържанието е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.

