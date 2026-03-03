Статистически данни от последните години сочат, че близо 30% от потребителите на платформи за запознанства са ставали жертва на т.нар. бредкръмбинг (breadcrumbing), подаване на спорадични сигнали за интерес без реално намерение за връзка.

Този модел на поведение не е просто „модерно ухажване“, а сериозен източник на емоционален стрес и повишена тревожност.

По темата разговаряме с Инес Райчева, утвърден психолог и психотерапевт с фокус върху динамиката на съвременните отношения и изграждането на емоционална устойчивост. В своята практика тя често анализира как илюзията за близост влияе върху себеоценката и психоемоционалното състояние на индивида.

Какво представлява „внимание без намерение“?

Разликата между повърхностното внимание и сериозното намерение често остава подценена в дигиталната ера. Харесванията в социалните мрежи и инцидентните съобщения могат да създадат фалшиво усещане за свързаност.

„Давам трохи на някого, но всъщност не оставам в живота му. Давам внимание, но не показвам намерение. Това е нещо, което много хора бъркат в днешно време“, обяснява психологът.

Липсата на последователност е основният индикатор, че отношенията не се развиват здравословно. Когато действията не подкрепят думите, се създава когнитивен дисонанс, който изтощава психиката.

Кои са признаците на избягваща привързаност и страх от близост?

Според Райчева хората, които поддържат отношения тип „любов на трохи“, често проявяват избягващ тип привързаност. Те имат нужда от външно потвърждение и внимание, за да подхранват егото си, но изпитват дискомфорт при опит за истинско сближаване.

Липса на консистентност: Те пишат и звънят интензивно, след което изчезват без обяснение.

Търсене на внимание: Движението към партньора е провокирано от нуждата да се почувстват значими, а не от желание за споделеност.

Липса на действие: Липсват реални стъпки за интегриране в живота на другия.

„Когато няма действие, а само теглене на внимание, човекът иска да нахрани само егото си“, коментира Инес Райчева.

Какви са рисковете за менталното здраве при нефункционални връзки?

Дългосрочното участие в подобна динамика води до сериозно влошаване на психоемоционалното състояние. Читателите често търсят помощ именно тогава, когато вече са развили симптоми на депресия или хронична тревожност.

Загуба на автономия: Постепенно индивидът престава да се води от собствените си нужди и позволява на чуждото непостоянство да определя неговия център.

Спад в самооценката: Постоянното очакване на „следващата троха“ кара човек да се съмнява в собствената си стойност.

Емоционално изтощение: Несигурността поддържа нервната система в състояние на постоянна „бойна готовност“.

„Менталното здраве е начинът, по който мислим и какви истории си разказваме за себе си. Хората, попаднали в подобни връзки, са изтощени, тревожни и често депресирани, защото са предали контрола над живота си на другия“, допълва специалиста.

Разпознаването на модела на „любов на трохи“ е първата стъпка към възстановяване на емоционалните граници. Спирането на „възнаграждаването“ на подобно поведение е ключово за съхраняване на менталното здраве.

Вижте пълния разговор с Инес Райчева пред Ивайло Везенков, във видеото, за да научите как да защитите емоционалния си център и да изградите пълноценни взаимоотношения.