През 1944 година излиза филмът Gaslight ( „Газена лампа“). Историята е проста: мъж живее с жена си, но започва системно да я кара да се съмнява в собствените си възприятия. Променя светлината в дома им, мести предмети, но отрича очевидните промени. Когато тя го пита, той отговаря спокойно и методично всеки път с фрази като: „нищо не се е променило, ти си въобразяваш” или “преуморена си, имаш нужда от почивка”.

Постепенно жената започва да се губи в собствения си ум. Това не е просто сюжет, а наръчник по психологическа манипулация. От него тръгва терминът газлайтинг - дума, която днес описва онова фино, почти невидимо подкопаване на реалността.

Целта на мъжа е да убеди жена си, че полудява, за да я вкара в психиатрична клиника.

„Газлайтингът тръгва от тази концепция – когато човек започва да усеща, че нещо не е наред, но когато се допита до другите, те твърдят обратното“, обяснява системният психотерапевт Ана Жукивская.

Манипулация без крясъци

Жукивская определя газлайтинга като една от най-вредните комуникационни стратегии.

„Той се среща в романтичните връзки, в отношенията родител-дете, дори в професионалната среда,“ казва тя.

„Това е емоционална злоупотреба, но не от онези явни и шумни. Тук няма скандали, няма поставяне на картите на масата. Всичко е направено изкусно, внимателно, така че човекът отсреща дори не разбира какво се случва.“

Газлайтингът често е смес от истина и лъжа. Малка доза реалност е достатъчна, за да обърка.

„За да бъде един газлайтинг успешен, трябва да има доза истина“, казва Жукивская и допълва, че именно това обърква човека отсреща.

Газлайтингът на работното място

Газлайтингът често се случва там, където има йерархия и власт. На работното място често се проявява под формата на фино подкопаване на авторитета или компетентността на човек. Например колега или ръководител може да отрича, че е давал определени инструкции.

Често се създава усещане, че „прекалено реагираш“ или „не си разбрал правилно“, докато реално фактите са съвсем различни.

„Ако изляза от една среща и започна да се чудя какво не е наред, защото помня нещата по един начин, а другият човек ги е представил все едно сме били в различни реалности, това е червен флаг,“ казва психотерапевтът и дава още един пример:

„Изпраща се имейл за среща. Един човек не е включен в последната кореспонденция и разполага с по-стара информация. После е смъмрен, че не си чете пощата. Това е форма на злоупотреба с позиция и контрол”.

Най-сигурният знак е постоянната несигурност — ако започнеш да се съмняваш в паметта, професионалните си умения или дори в здравия си разум, вероятно някой умело манипулира реалността около теб.

Как да го разпознаем

Разпознаването на газлайтинга започва с едно просто усещане - когато постоянно се съмняваш в себе си, без ясна причина.

Ефектът е опустошителен, смята Жукивская.

“Започват да се появяват съмнения в собствените ни спомени, а това може да има много тежки последствия за психиката. Ние стъпваме на историите си, на спомените си. Когато те бъдат подкопани, настъпва нерешителност, липса на доверие, смазано самочувствие.“

Още за това как да разпознаем газлайтинга, вижте във видеото